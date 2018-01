Bourse de Tokyo : POINT Marchés-La Bourse de Tokyo en légère hausse à la mi-séance

La Bourse de Tokyo était en légère hausse vendredi à la mi-séance, digérant son envolée de 3,26% jeudi lors de sa première séance de l'année, mais n'en évoluait pas moins à des sommets qu'elle n'avait plus tutoyés depuis 26 ans.

L'indice Nikkei avait ouvert la séance sur sa bonne dynamique de la veille (+0,6%) mais il a rapidement effacé ses gains pour naviguer proche de l'équilibre pendant toute la matinée qu'il a terminée en progression plus modeste de 0,18%, soit 41,45 points, à 23.547,78.

Le Topix, plus large, signait une hausse un peu plus franche de 0,44%, soit 8,21 points, à 1.872,03, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis novembre 1991.

Le Nikkei bénéficie toujours du contexte international mais aussi de la forte hausse de Toshiba, qui gagnait à la mi-séance 2,89% après l'annonce du rachat de Westinghouse Electric, la société nucléaire en faillite du conglomérat japonais, par une filiale du groupe canadien Brookfield Asset Management pour 4,6 milliards de dollars. (Lisa Twaronite; Tangi Salaün pour le service français)