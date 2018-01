POINT Marchés-Les Bourses en Europe devraient prolonger leur bon début d'année (actualisé)

* Les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse * Le contexte reste favorable aux actifs risqués * Wall Street se prépare à une nouvelle saison de résultats (AcLes principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture dans le sillage de l'Asie, les marchés d'actions restant portés en ce début d'année par un cocktail de croissance vigoureuse et d'inflation paresseuse stimulant l'appétit des investisseurs pour le risque. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien pourrait gagner jusqu'à 0,12% à l'ouverture, le Dax à Francfort et le FTSE progressant pour leur part de 0,45% et 0,22% respectivement. L'indice composite de la Bourse de Shanghai a pris 0,5% et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne encore 0,34% après avoir progressé de 3,1% la semaine dernière, sa meilleure performance hebdomadaire depuis six mois. La Bourse de Tokyo est fermée pour cause de jour férié après avoir touché la semaine dernière un plus haut depuis 1992. L'activité en Europe s'annonce calme mais pourrait être animée par des annonces sur le front des fusions et acquisitions, comme celle du laboratoire danois Novo Nordisk qui propose 28 euros par action en numéraire pour racheter l'entreprise biopharmaceutique belge Ablynx, ce qui représente une valeur d'entreprise d'environ 2,6 milliards d'euros. L'ANNÉE COMMENCE FORT La première semaine de 2018 s'est déroulée au beau fixe sur les marchés actions, qui ont ainsi prolongé la période des fêtes de fin d'année. "C'est la croissance synchronisée à l'échelle mondiale qui a fait monter les marchés d'actions et les bénéfices l'an dernier et l'économie mondiale a commencé 2018 sur les chapeaux de roue", écrivent les analystes de Bank of America Merrill Lynch, qui prédisent une croissance mondiale de l'ordre de 4% cette année. Wall Street a encore battu des records vendredi en dépit d'une statistique de l'emploi inférieure aux attentes, le marché voulant croire que cet indicateur décevant incitera la Réserve fédérale à rester mesurée dans ses hausses de taux en 2018. [nL8N1OZ1OP) Dans ce contexte, les interventions, ce lundi, de trois responsables de la Fed seront suivies avec attention. Les investisseurs américains se préparent en outre à la nouvelle saison de résultats trimestriels qui démarre cette semaine. Les bénéfices des entreprises du S&P 500 sont attendus en hausse de 10% en moyenne. Sur le marché des changes, le dollar progresse légèrement face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui cède un peu de terrain, autour de 1,20 dollar.. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 JANVIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Commandes à l'industrie novembre +0,5% +0,5% EZ 9h30 Indice Sentix janvier 31,2 31,1 EZ 10h00 Ventes au détail novembre +1,3% -1,1% - sur un an +2,2% +0,4% EZ 10h00 Climat des affaires décembre 1,51 1,49 Sentiment économique 114,8 114,6 VALEURS À SUIVRE LE POINT SUR LES CHANGEMENTS DE RECOMMANDATIONS L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Tokyo fermée Hong Kong 30864,92 +50,28 +0,16% +3,16% Taiwan 10915,75 +35,95 +0,33% +1,91% Séoul 2513,28 +15,76 +0,63% +1,86% Singapour 3503,92 +14,47 +0,41% +2,97% Shanghaï 3410,00 +18,25 +0,54% +3,11% Sydney 6130,40 +8,10 +0,13% +1,08% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25295,87 +220,74 +0,88% +2,33% S&P-500 2743,15 +19,16 +0,70% +2,07% Nasdaq 7136,56 +58,64 +0,83% +3,38% Nasdaq 100 6653,29 +68,71 +1,04% +4,02% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1562,13 +14,27 +0,92% +2,13% 300 Eurostoxx 50 3607,63 +38,75 +1,09% +2,96% CAC 40 5470,75 +57,06 +1,05% +2,98% Dax 30 13319,64 +151,75 +1,15% +3,11% FTSE 7724,22 +28,34 +0,37% +0,47% SMI 9556,98 +47,70 +0,50% +1,87% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,2009 1,2028 -0,16% +0,11% Dlr/Yen 113,26 113,06 +0,18% +0,52% Euro/Yen 136,01 136,01 +0,00% +0,61% Dlr/CHF 0,9758 0,9750 +0,08% +0,15% Euro/CHF 1,1721 1,1738 -0,14% +0,27% Stg/Dlr 1,3546 1,3568 -0,16% +0,26% Indice $ 92,1530 91,9490 +0,22% +0,03% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,4430 +0,0030 Bund 2 ans -0,6040 +0,0060 OAT 10 ans 0,8064 +0,0070 +36,34 Treasury 10 ans 2,4818 +0,0060 Treasury 2 ans 1,9640 +0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger 61,50 61,44 +0,06 +0,10% +1,79% US Brent 67,66 67,62 +0,04 +0,06% +1,18% (édité par Juliette Rouillon)