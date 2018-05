POINT Marchés-Les Bourses en Europe hésitantes, ArcelorMittal grimpe

* Pas de tendance en Europe en début de séance * ArcelorMittal grimpe après des résultats bien accueillis * Sika bondit après un accord avec Saint-Gobain * Le dollar, le pétrole et les taux s'apaisent par Patrick Vignal PARIS, 11 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans tendance claire vendredi à l'ouverture dans un climat relativement calme avec tout de même un bond pour ArcelorMittal après des résultats bien accueillis. À Paris, l'indice CAC 40 cède 0,18% à 5.536,02 points vers 07h30 GMT. Le Dax et le FTSE à Londres, le FTSE sont quasiment inchangés (-0,03% chacun). L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro perd 0,13%, le FTSEurofirst 300 prend 0,03% et le Stoxx 600 gagne 0,08%. Aux valeurs, ArcelorMittal gagne 3,6%, la plus forte hausse du CAC 40, après la publication par le premier sidérurgiste mondial de résultats trimestriels meilleurs que prévu. La plus forte hausse du Stoxx 600 est pour le suisse Sika , qui prend plus de 10% après un accord avec le français Saint-Gobain (+2,73%) selon lequel le groupe français renonce à en prendre le contrôle mais va en devenir le premier actionnaire avec 10,75% du capital. La Bourse de Tokyo a fini en hausse de plus de 1%, à un pic de plus de trois mois, saluant après Wall Street des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis moins robustes qu'attendu. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) prend 0,75%. TRUMP VA RENCONTRER KIM Les investisseurs saluent également des signes de détente sur le front diplomatique après l'annonce par Donald Trump qu'il rencontrera le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un le 12 juin prochain à Singapour, un sommet inédit entre un président des Etats-Unis et un dirigeant de la République populaire démocratique de Corée. Wall Street a terminé jeudi en hausse une séance qui a vu Apple prendre 1,43% pour se rapprocher un peu plus d'une capitalisation atteignant 1.000 milliards de dollars. Les principales Bourses européennes ont fini jeudi dans le vert, les investisseurs accueillant avec soulagement l'annonce d'un rebond de l'inflation moins marqué que prévu aux Etats-Unis et le ton relativement accommodant adopté par la Banque d'Angleterre (BoE). Ces deux signaux ont éclipsé pour un temps les tensions liées à la décision de Donald Trump de sortir les Etats-Unis de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Le dollar se stabilise face à un panier de devises de référence et les cours du pétrole reculent légèrement après avoir beaucoup grimpé et avoir soutenu globalement les actions, ce qui a permis jeudi à l'indice MSCI des Bourses mondiales de repasser en territoire positif pour 2018. Les rendements des emprunts d'Etat s'équilibrent eux aussi après avoir reflué jeudi avec les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et les annonces de la Banque d'Angleterre. MARCHES EUROPEENS Indices Dernie Var. Var. % YTD r Points Eurofirst 1538,2 +0,67 +0,04% +0,57% 300 4 Eurostoxx 3565,7 -3,93 -0,11% +1,76% 50 8 <.STOXX50 E> CAC 40 5535,6 -10,27 -0,19% +4,20% 8 Dax 30 13020, -2,07 -0,02% +0,80% 80 FTSE 7697,8 -3,10 -0,04% +0,13% 7 SMI 8997,1 +13,02 +0,14% -4,10% 2 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BOURSES ASIATIQUE S Indices Clôtur Var. Var. % YTD e Points Nikkei-22 22758, +261,3 +1,16% -0,03% 5 48 0 Topix 1794,9 +17,34 +0,98% -1,24% 6 Hong Kong 31097, +288,7 +0,94% +3,94% 94 2 Taiwan 10858, +98,77 +0,92% +1,38% 98 Séoul 2477,7 +13,55 +0,55% +0,41% 1 Singapour 3568,0 +30,43 +0,86% +4,85% 2 Shanghaï 3162,8 -11,56 -0,36% -4,36% 5 Sydney 6116,2 -2,50 -0,04% +0,84% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La séance précédent e : Indices Dernie Var. Var. % YTD r Points Dow Jones 24739, +196,9 +0,80% +0,08% 53 9 S&P-500 2723,0 +25,28 +0,94% +1,85% 7 Nasdaq 7404,9 +65,07 +0,89% +7,27% 8 Nasdaq 6963,5 +70,33 +1,02% +8,87% 100 5 Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1900 1,1913 -0,11% -0,80% Dlr/Yen 109,37 109,38 -0,01% -2,93% Euro/Yen 130,17 130,34 -0,13% -3,71% Dlr/CHF 1,0035 1,0031 +0,04% +3,00% Euro/CHF 1,1946 1,1951 -0,04% +2,20% Stg/Dlr 1,3519 1,3516 +0,02% +0,05% Indice $ 92,769 92,650 +0,13% +0,70% 0 0 OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1320,2 1321,0 -0,06% +1,37% 8 1 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Future 159,05 -0,02 Bund Bund 10 0,55 -0,01 ans <DE10YT=R R> Bund 2 -0,58 -0,00 ans <DE2YT=RR > OAT 10 0,79 -0,01 +23,85 ans <FR10YT=R R> Treasury 10 ans 2,96 -0,01 Treasury 2 ans 2,54 +0,00 PETROLE (en Cours Précéd Var Var.% YTD dollars) ent Brut 71,22 71,36 -0,14 -0,20% +17,87 léger US % Brent 77,23 77,47 -0,24 -0,31% +15,49 % (Édité par Juliette Rouillon)

