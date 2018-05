POINT Marchés-Les Bourses européennes devraient marquer une pause (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, clôture de Tokyo) * Le CAC 40 attendu en léger repli à l'ouverture * Le risque politique italien reste présent * Le Dow Jones est revenu au-delà des 25.000 points * Tendance mitigée en Asie avec la hausse du dollar * Le pétrole soutenu par les développements au Venezuela par Blandine Henault PARIS, 22 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sur une note légèrement baissière mardi et observer une pause dans leur rally printanier, dans un contexte de marché toujours marqué par le risque politique italien, la hausse des cours du pétrole et la faiblesse de l'euro. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien cèderait 0,12% à l'ouverture après avoir clôturé la veille à un plus haut depuis la mi-décembre 2007. Le FTSE à Londres, qui a signé lundi un nouveau record à 7.868,12 points, reculerait de 0,11%. En revanche, le Dax à Francfort, fermé lundi, devrait rattraper son retard : il est attendu en hausse de 0,38%. De son côté, la Bourse de Milan, qui a perdu 1,52% la veille, est attendue en légère baisse. Le Mouvement 5 étoiles (M5S) et la Ligue ont proposé lundi au président italien Sergio Mattarella de nommer Giuseppe Conte, un professeur de droit de 54 ans peu connu du grand public, à la tête du gouvernement de coalition qu'ils ont convenu de former. Sergio Mattarella a choisi de temporiser et doit rencontrer mardi les présidents des deux chambres du Parlement. S'il valide finalement le choix du M5S et de la Ligue, le gouvernement pourrait être formé dans la semaine. Les positions les plus radicales de deux partis, notamment sur une sortie de la zone euro, ont été abandonnées mais les investisseurs s'inquiètent des dépenses budgétaires programmées qui pourraient aggraver l'endettement de l'Italie et provoquer des frictions avec Bruxelles. Le rendement des emprunts d'Etat italiens à dix ans a ainsi bondi jusqu'à 2,418%, au plus haut depuis mars 2017, et l'écart de rendement ("spread") entre les titres à dix ans italien et allemand s'est rapproché de 190 points de base, retrouvant ses niveaux d'il y a un an. LE DOLLAR PÈSE SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS De son côté, l'euro est tombé lundi jusqu'à 1,1715 dollar, au plus bas depuis décembre. La devise unique évolue encore en baisse mardi, autour de 1,1775. Cette faiblesse de l'euro, couplée à la détente observée sur le front commercial entre Washington et Pékin, a permis aux principales Bourses européennes de résister pour l'heure au risque politique italien. La nette hausse observée lundi soir à Wall Street - où le Dow Jones a repassé la barre des 25.000 points pour la première fois depuis la mi-mars - devrait soutenir la tendance en Europe, même si l'évolution des Bourses est plus mitigée ce mardi en Asie. La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,18%, pénalisée par des prises de profits sur les valeurs financières alors que la remontée des rendements des Treasuries semble s'essouffler. L'indice composite de la Bourse de Shanghai abandonne 0,32% mais l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) avance de 0,18%. Séoul et Hong Kong sont fermées en raison d'un jour férié. Le renforcement du dollar pousse les investisseurs à se désengager des marchés émergents. Le billet vert a atteint lundi un plus haut depuis la mi-décembre face à un panier de devises de référence. Depuis un point bas d'avril, il a progressé de près de 5%. Cette hausse du dollar n'a pas empêché toutefois les cours du pétrole d'atteindre des plus hauts de trois ans et demi, le baril de Brent ayant franchi la semaine dernière la barre des 80 dollars. Les cours du brut montent encore en ce début de semaine en raison des inquiétudes liées à la réélection contestée de Nicolas Maduro à la présidence du Venezuela. Les opérateurs de marché s'inquiètent notamment d'une nouvelle série de sanctions dans les secteurs pétrolier et financier annoncée par les Etats-Unis, qui ne reconnaissent pas les résultats de l'élection vénézuélienne. Le baril de Brent se traite autour de 79,50 dollars et celui du brut léger américain (WTI) à 72,50 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE CLÉ À L'AGENDA DU 22 MAI VALEURS À SUIVRE : BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22960,34 -42,03 -0,18% +0,86% Topix 1809,57 -4,18 -0,23% -0,44% Hong Kong 31234,35 +186,44 +0,60% +4,40% Taiwan 10938,73 -27,47 -0,25% +2,13% Séoul 2465,57 +4,92 +0,20% -0,08% Singapour 3549,55 +1,32 +0,04% +4,31% Shanghaï 3203,38 -10,46 -0,33% -3,14% Sydney 6041,90 -42,60 -0,70% -0,38% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25013,29 +298,20 +1,21% +1,19% S&P-500 2733,01 +20,04 +0,74% +2,22% Nasdaq 7394,04 +39,70 +0,54% +7,11% Nasdaq 100 6905,53 +39,28 +0,57% +7,96% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1552,54 +3,97 +0,26% +1,50% 300 Eurostoxx 3572,57 -1,19 -0,03% +1,96% 50 CAC 40 5637,51 +23,00 +0,41% +6,12% Dax 30 13077,72 -36,89 -0,28% +1,24% FTSE 7859,17 +80,38 +1,03% +2,23% SMI 8940,46 -47,87 -0,53% -4,70% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1774 1,1790 -0,14% -1,85% Dlr/Yen 111,03 111,04 -0,01% -1,46% Euro/Yen 130,73 130,93 -0,15% -3,29% Dlr/CHF 0,9976 0,9970 +0,06% +2,39% Euro/CHF 1,1746 1,1758 -0,10% +0,49% Stg/Dlr 1,3416 1,3428 -0,09% -0,71% Indice $ 93,6260 93,6770 -0,05% +1,63% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,5350 +0,0130 Bund 2 ans -0,6025 -0,0060 OAT 10 ans 0,8190 -0,0050 +28,40 Treasury 10 ans 3,0652 +0,0000 Treasury 2 ans 2,5784 +0,0080 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 72,53 72,24 +0,29 +0,40% +20,04% US Brent 79,42 79,22 +0,20 +0,25% +18,77% (Édité par Véronique Tison)