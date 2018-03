POINT Marchés-Les marchés actions toujours nerveux mais le dollar remonte

* Le Stoxx 600 a fini en hausse de 0,46%, le CAC 40 a pris 0,29% * Le Nasdaq (-0,56%) toujours dans le rouge * Le dollar profite de la révision en hausse du PIB américain * Les semi-conducteurs toujours en net recul * Repli sur les défensives, rendements obligataires en baisse par Marc Angrand PARIS, 28 mars - Les principales Bourses européennes, Francfort exceptée, ont fini en hausse mercredi après avoir effacé la totalité des pertes du début de séance grâce entre autres à la baisse de l'euro, mais la nervosité reste forte, notamment sur les valeurs technologiques, comme le montre la baisse continue du Nasdaq. À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,29% (14,7 points) à 5.130,44 points après avoir perdu jusqu'à 1,51% pour inscrire un nouveau plus bas de sept mois à 5.038,12. A Londres, le FTSE 100 a gagné 0,64%; l'indice EuroStoxx 50 a pris 0,43%, le FTSEurofirst 300 0,29% et le Stoxx 600 0,46%. A Francfort, le Dax a reculé de 0,25%, pénalisé entre autres par le recul de 1,55% du géant de la chimie BASF et celui de 4,01% du fabricant de composants électroniques Infineon. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait sans tendance claire, le Dow Jones prenant 0,17% tandis que le Nasdaq Composite cédait 0,56%, portant à plus de 3,5% son repli en moins de deux séances. Alors que Facebook (+0,38%) amorce un timide rebond après une chute de près de 18% en sept séances, Amazon (-4,65%) souffre d'un article de presse évoquant la volonté de Donald Trump de s'en prendre à son régime fiscal et Apple (-0,12%) pâtit de la révision à la baisse par Goldman Sachs de ses estimations de vente d'iPhone. La défiance vis-à-vis des "techs" est toutefois bien plus large: l'indice MSCI américain du secteur abandonne 0,42% et le compartiment des semi-conducteurs 1,44%. En Europe, le compartiment des puces a été l'un des plus affectés: STMicroelectronics a lâché 5,42%, ASML 4,53%, Siltronic 5,83% et AMS 9,56%, la plus forte baisse du Stoxx 600. Soitec (-7,17%) se classe quant à lui bon dernier du SBF 120 parisien. L'indice Stoxx des hautes technologies accuse en clôture un repli de 1,79%. Celui des matières premières (-1,90%) a souffert de la baisse des cours de l'aluminium, au plus bas depuis décembre, et de celle des prix du pétrole après l'annonce d'une hausse inattendue des stocks de pétrole aux Etats-Unis. BOND DE SHIRE ET DE TOMTOM, UN RACHAT ÉVOQUÉ Le principal soutien aux actions européennes est en fait venu des statistiques américaines, avec la révision à la hausse des chiffres du produit intérieur brut (PIB) américain au quatrième trimestre, la croissance des Etats-Unis ressortant finalement à 2,9% en rythme annualisé, contre 2,5% dans l'estimation précédente. Le consensus Reuters anticipait une révision moins marquée à 2,7%. Cette bonne surprise a profité au dollar, qui a amplifié son rebond: en hausse de 0,47% face à un panier de devises de référence, le billet vert est au plus haut depuis jeudi dernier. L'euro est ainsi ramené à 1,2347 dollar, contre un pic à plus de 1,2420 en matinée en Europe. Les rendements obligataires, y compris américains, restent orientés à la baisse: le dix ans allemand est repassé sous 0,5% pour la première fois depuis deux mois et demi et son équivalent américain, à 2,757%, est au plus bas depuis début février. Côté actions, l'aversion au risque et la baisse des rendements obligataires ont logiquement profité aux valeurs défensives, et en premier lieu au secteur des services aux collectivités ("utilities"), dont l'indice Stoxx de référence a pris 3,24%. A Paris, Suez (+4,19%), EDF (+3,03%), Engie (+2,61%) et Veolia (+1,91%) figurent parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120. Aux fusions-acquisitions, le groupe pharmaceutique britanique Shire a bondi de 14,01% après que le japonais Takeda a dit envisager une offre d'achat. Le spécialiste de la géolocalisation TomTom a pris 10,43% dans les tout derniers échanges en réaction aux informations de Reuters selon lesquelles la société a mandaté Deutsche Bank en vue de chercher un acheteur pour tout ou partie de son capital. LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernie Var. Var. % YTD r Points Eurofirst 300 1442,5 +4,24 +0,29% -5,69 9 % Eurostoxx 50 3331,2 +14,30 +0,43% -4,93 5 % CAC 40 5130,4 +14,70 +0,29% -3,43 4 % Dax 30 11940, -30,12 -0,25% -7,56 71 % FTSE 7044,7 +44,60 +0,64% -8,36 4 % SMI 8756,1 +117,7 +1,36% -6,67 2 0 % Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernie Var. Var. % YTD r Points Dow Jones 23881, +23,49 +0,10% -3,39 20 % S&P-500 2609,6 -2,98 -0,11% -2,39 4 % Nasdaq 6962,8 -45,95 -0,66% +0,86 6 % Nasdaq 100 6477,9 -51,89 -0,79% +1,27 5 % Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,2345 1,2401 -0,45% +2,91 % Dlr/Yen 106,32 105,33 +0,94% -5,64 % Euro/Yen 131,22 130,62 +0,46% -2,93 % Dlr/CHF 0,9542 0,9466 +0,80% -2,06 % Euro/CHF 1,1780 1,1742 +0,32% +0,78 % Stg/Dlr 1,4106 1,4154 -0,34% +4,40 % Indice $ 89,796 89,372 +0,47% -2,53 0 0 % OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1327,7 1344,3 -1,23% +1,94 7 1 % TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Future Bund 159,27 +0,04 Bund 10 ans 0,50 +0,01 Bund 2 ans -0,59 +0,00 OAT 10 ans 0,74 +0,00 +23,2 6 Treasury 10 2,76 -0,03 ans Treasury 2 2,27 -0,01 ans PETROLE Cours Précéd Var Var.% YTD ent Brut léger US 63,81 65,25 -1,44 -2,21 +5,61% % Brent 68,85 70,11 -1,26 -1,80 +2,96% % (Édité par Véronique Tison)

