POINT Marchés-Prudence en vue en Europe avant les annonces de la Fed (actualisé)

* Les contrats à terme signalent une ouverture hésitante * Les marchés attendent les annonces de la Fed * Le rythme du resserrement monétaire au coeur des débats (Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Tokyo) par Patrick Vignal PARIS, 2 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont signalées hésitantes mercredi à l'ouverture dans l'attente des annonces de la Réserve fédérale américaine dans un contexte d'interrogations croissantes sur les effets sur l'économie américaine du resserrement monétaire en cours. La Fed devrait annoncer à l'issue de sa réunion monétaire qu'elle maintient ses taux inchangés. Les investisseurs n'en étudieront pas moins attentivement son communiqué, attendu pour 18h00 GMT, à la recherche d'indices sur le rythme des relèvements de taux à venir. La banque centrale américaine n'actualisera pas ses prévisions économiques et le président Jerome Powell ne tiendra pas de conférence de presse. La déclaration de politique monétaire pourrait en revanche montrer de quelle manière le FOMC (Federal Open Market Committee) a intégré certaines des évolutions récentes et si son analyse a évolué depuis sa réunion de mars, au terme de laquelle les taux avaient été relevés. Les inquiétudes sur une accélération de l'inflation qui conduirait la Fed à durcir sa politique sont de retour alors que certains signaux suggèrent que la santé de l'économie américaine pourrait commencer à se dégrader. D'après les contrats à terme en Europe, où les principales places étaient fermées mardi pour cause de 1er-Mai, le CAC 40 parisien ouvrirait à l'équilibre, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres progressant pour leur part respectivement de 0,2% et 0,4%. Du côté des indicateurs économiques, les intervenants de marché surveilleront les derniers indices PMI sur l'activité du secteur manufacturier dans la zone euro ainsi qu'une première estimation, attendue pour 09h00 GMT, de la croissance du produit intérieur brut dans l'union monétaire au premier trimestre. LE DOLLAR SE STABILISE La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,16%, pénalisée par les constructeurs automobiles après des chiffres de ventes sur le marché américain décevants. La hausse du dollar face au yen et la bonne forme du secteur technologique après les bons résultats publiés mardi par Apple ont toutefois limité les pertes des indices. L'indice composite de la Bourse de Shanghai abandonne 0,5% à l'approche de la clôture dans l'attente des négociations commerciales entre responsables américains et chinois qui doivent débuter jeudi. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) cède 0,3%. Wall Street a fini mardi en ordre dispersé, soutenue par les valeurs technologiques et des évolutions perçues comme positives sur le front des relations commerciales. Les résultats décevants du laboratoire pharmaceutique Pfizer, la chute des cours du pétrole et un regain d'inquiétude sur les conséquences de la hausse des coûts sur les profits des entreprises ont en revanche pesé sur la tendance. Sur le marché des changes, le dollar se stabilise face à un panier de référence après avoir tutoyé mardi un pic de quatre mois. Du côté des emprunts d'Etat, le rendement du 10 ans américain s'équilibre tout près de 2,98% après avoir franchi la semaine dernière le seuil symbolique de 3% pour la première fois depuis 2014. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 PMI IHS Markit Manuf. Définitif avril 53,4 53,7 DE 07h55 PMI IHS Markit Manuf. Définitif avril 58,1 58,2 EZ 08h00 PMI IHS Markit Manuf. Défininif avril 56,0 56,6 EZ 09H00 PIB 1ere estimation T1 +0,6% +0,6% - annuel +2,5% +2,7% Taux de chômage mars +8,5 +8,5% IT 09h00 PIB 1ere estimation T1 +0,3% +0,3% - annuel +1,4% +1,6% USA 12h15 Enquête ADP sur l'emploi privé avril 200.000 241.000 18h00 Communiqué à l'issue du FOMC VALEURS À SUIVRE : LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22472,78 -35,25 -0,16% -1,28% Topix 1771,52 -2,66 -0,15% -2,53% Hong Kong 30652,88 -155,57 -0,50% +2,45% Taiwan 10618,81 -39,07 -0,37% -0,86% Séoul 2503,03 -12,35 -0,49% +1,44% Singapour 3613,07 -0,86 -0,02% +6,18% Shanghaï 3067,32 -14,91 -0,48% -7,25% Sydney 6050,20 +35,00 +0,58% -0,25% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 24099,05 -64,10 -0,27% -2,51% S&P-500 2654,80 +6,75 +0,25% -0,70% Nasdaq 7130,70 +64,44 +0,91% +3,29% Nasdaq 100 6681,96 +76,39 +1,16% +4,46% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1510,85 -1,18 -0,08% -1,22% Eurostoxx 50 3536,26 -0,26 -0,01% +0,92% CAC 40 5520,50 +37,31 +0,68% +3,91% Dax 30 12612,11 +31,24 +0,25% -2,37% FTSE 7520,36 +11,06 +0,15% -2,18% SMI 8886,26 +43,24 +0,49% -5,28% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1996 1,1993 +0,03% +0,00% Dlr/Yen 109,81 109,85 -0,04% -2,54% Euro/Yen 131,78 131,78 +0,00% -2,52% Dlr/CHF 0,9957 0,9962 -0,05% +2,20% Euro/CHF 1,1947 1,1949 -0,02% +2,21% Stg/Dlr 1,3591 1,3611 -0,15% +0,58% Indice $ 92,4330 92,4490 -0,02% +0,34% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,5730 +0,0100 Bund 2 ans -0,5711 +0,0010 OAT 10 ans 0,7981 -0,0040 +22,51 Treasury 10 ans 2,9794 +0,0030 Treasury 2 ans 2,5084 -0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 67,58 67,25 +0,33 +0,49% +11,85% Brent 73,25 73,13 +0,12 +0,16% +9,54% (Édité par Wilfrid Exbrayat)

0 0