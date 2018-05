POINT Marchés -Prudence en vue en Europe, les menaces planent (actualisé)

* Les actions devraient commencer la semaine prudemment * Les tensions commerciales et géopolitiques persistent * Le dollar et le pétrole repartent à la baisse (Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Tokyo) par Patrick Vignal PARIS, 14 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues prudentes lundi à l'ouverture après une longue séquence de hausse, la persistance des tensions géopolitiques et quelques signaux qui passent à l'orange étant susceptibles de réduire l'appétit des investisseurs pour le risque. D'après les contrats à terme sur les indices, le CAC 40 parisien et le Dax à Francfort pourraient gagner autour de 0,1% à l'ouverture. Le FTSE à Londres reculerait pour sa part de 0,1%. L'indice large européen Stoxx 600, attendu également en repli de 0,1%, a bouclé vendredi une septième semaine consécutive de hausse, une première depuis 2015. Les actions européennes ont été soutenues principalement ces derniers temps par le repli de l'euro, parallèlement à un rebond du dollar, et par la hausse des cours du pétrole, note Michael Hewson (CMC Markets). Or le dollar, qui recule un peu lundi face à un panier de devises de référence, montre des signes d'essoufflement, traduisant l'incapacité du rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans à se maintenir au-dessus du seuil de 3%, poursuit l'analyste. Le pétrole, lui aussi, repart à la baisse sur des signes d'une augmentation de la production aux Etats-Unis après avoir grimpé sur la perspective de sanctions américaines contre l'Iran. Et les risques d'un conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine n'ont pas disparu, pas plus que les tensions géopolitiques, notamment en Italie, ajoute Michael Hewson. Le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et la Ligue ont passé le week-end en conciliabules pour élaborer un programme commun de gouvernement et ont fait état dimanche soir d'avancées vers la désignation du futur président du Conseil italien. Le mouvement antisystème et la formation d'extrême-droite négocient depuis jeudi pour tenter de fusionner leurs programmes en vue de former un gouvernement de coalition, les élections du 4 mars n'ayant produit aucune majorité au Parlement. WALL STREET GARDE LA FORME La Bourse de Tokyo a fini lundi en hausse de 0,47%, soutenue notamment par le fabricant de cosmétiques Sisheido, qui a grimpé de 15,57%, les investisseurs saluant un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Fujifilm a pris 1,56% après l'annonce par l'américain Xerox qu'il renonçait à son projet d'être racheté par le groupe japonais pour 6,1 milliards de dollars (5,1 milliards d'euros). L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,48%. La Bourse de New York a fini vendredi en légère hausse, hormis le Nasdaq quasiment stable, soutenue entre autres par le secteur de la santé au terme d'une semaine qui lui aura permis de gagner plus de 2%. Sur la semaine, pourtant marquée par l'annonce par Donald Trump du rétablissement de sanctions américaines contre l'Iran, le Dow a gagné 2,3%, le S&P-500 2,4% et le Nasdaq 2,7%. Il s'agit des plus fortes progressions hebdomadaires depuis mars pour le Dow et le S&P-500. Cette tendance pourrait se prolonger. Comme le S&P-500 la veille, le Dow est repassé vendredi pour la première fois depuis le 18 avril au-dessus de sa moyenne mobile sur 100 jours, un mouvement qu'une partie des investisseurs considèrent comme un signal positif à court terme. Alors que la saison des résultats trimestriels est quasiment terminée, les entreprises du S&P-500 semblent avoir augmenté leurs bénéfices par action de 26%, selon les données Thomson Reuters I/B/E/S. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 14 MAI VALEURS À SUIVRE LE POINT sur les changements de recommandations L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: BOURSES ASIATIQU ES Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Nikkei-2 22865, +107,38 +0,47% +0,44% 25 86 Topix 1805,9 +10,96 +0,61% -0,64% 2 Hong 31479, +357,80 +1,15% +5,22% Kong 86 Taiwan 10952, +93,41 +0,86% +2,26% 39 Séoul 2474,7 -3,01 -0,12% +0,29% 0 Singapou 3563,3 -6,83 -0,19% +4,71% r 4 Shanghaï 3172,5 +9,33 +0,29% -4,07% 9 Sydney 6135,3 +19,10 +0,31% +1,16% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow 24831, +91,64 +0,37% +0,45% Jones 17 S&P-500 2727,7 +4,65 +0,17% +2,02% 2 Nasdaq 7402,8 -2,09 -0,03% +7,24% 8 Nasdaq 6952,5 -10,98 -0,16% +8,69% 100 6 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEEN S Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofirs 1538,8 +1,31 +0,09% +0,61% t 300 8 Eurostox 3565,5 -4,19 -0,12% +1,76% x 50 2 <.STOXX5 0E> CAC 40 5541,9 -4,01 -0,07% +4,32% 4 Dax 30 13001, -21,63 -0,17% +0,65% 24 FTSE 7724,5 +23,58 +0,31% +0,48% 5 SMI 8993,5 +9,41 +0,10% -4,14% 1 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1971 1,1942 +0,24% -0,21% Dlr/Yen 109,33 109,38 -0,05% -2,96% Euro/Yen 130,90 130,59 +0,24% -3,17% <EURJPY= > Dlr/CHF 0,9990 1,0004 -0,14% +2,54% Euro/CHF 1,1961 1,1944 +0,14% +2,33% <EURCHF= > Stg/Dlr 1,3564 1,3541 +0,17% +0,38% Indice $ 92,377 92,5370 -0,17% +0,27% 0 TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,5560 -0,007 0 Bund 2 -0,5680 +0,001 ans 0 <DE2YT=R R> OAT 10 0,7896 -0,004 +23,36 ans 0 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 2,9604 -0,011 0 Treasury 2 ans 2,5351 -0,004 0 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut 70,47 70,70 -0,23 -0,33% +16,63% léger US Brent 76,75 77,12 -0,37 -0,48% +14,77% (Édité par Blandine Hénault)

