POINT Marchés-Prudence en vue sur les Bourses en Europe, pic sur le 10 ans US

* Les indices européens attendus en légère hausse * Repli en Asie et à Wall Street * Le 10 ans américain frôle 2,8% * Une avalanche de résultats prévue cette semaine * Réunion de la BCE jeudi, principal rendez-vous en Europe par Blandine Henault PARIS, 23 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse lundi à l'ouverture, la prudence dominant à l'amorce d'une semaine chargée avec une nouvelle salve de publications de résultats d'entreprises, notamment dans le secteur technologique aux Etats-Unis, et la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). La remontée des taux longs, alimentée par la hausse des cours du pétrole qui renforce les anticipations d'inflation, constitue également un point d'attention. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,22% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait 0,23% et le FTSE à Londres gagnerait 0,09%. En Asie, la Bourse de Tokyo recule de 0,4% à l'approche de la clôture, pénalisée par le recul du plusieurs poids lourds de la cote comme SoftBank qui contrebalance la progression des valeurs financières dans le sillage de la hausse des rendements obligataires américains. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) abandonne 0,32%. A Wall Street, les trois grands indices ont clôturé en baisse vendredi soir, entraînés par les valeurs high tech, qui ont rétrogradé dans le sillage d'Apple (-4,1%). L'avertissement, jeudi, de Taiwan Semiconductor (TSMC), premier sous-traitant mondial des semiconducteurs, a relancé les craintes d'un ralentissement de la demande de smarphones. Ces inquiétudes autour d'Apple interviennent alors que plusieurs géants de la tech doivent publier cette semaine leurs résultats du premier trimestre, à l'instar d'Alphabet, Facebook, Intel et Microsoft . Au total, plus de 180 sociétés du S&P 500 publieront leurs comptes dans les prochains jours. A Paris, Michelin et Unibail-Rodamco doivent publier lundi leurs chiffres trimestriels. LE 10 ANS US À PRÈS DE 2,98% Autre sujet d'attention vendredi soir à Wall Street, la remontée des rendements obligataires alimente une certaine nervosité sur les marchés. Le rendement des Treasuries à 10 ans a atteint lundi un pic à 2,979% après avoir grimpé à plus de 2,96% vendredi, dépassant ainsi le plus haut à 2,957% touché fin février. La remontée des taux longs avait été à l'origine du brutal mouvement de correction des actions début février, avant que les craintes sur les projets protectionnistes de Donald Trump ne favorisent une détente sur le marché obligataire. Le nouveau mouvement de vente sur les obligations souveraines de longue échéance s'explique par la hausse des cours du pétrole qui alimente les anticipations d'inflation. Les prix du brut sont quasiment inchangés lundi, pénalisés par des signes d'une hausse de la production américaine, mais le baril de Brent évolue toujours à plus de 74 dollars. "Une autre progression de 5 dollars sur le baril de pétrole sera suffisante pour porter le 10 ans américain au seuil de 3%. Le pétrole a atteint des niveaux où toute hausse supplémentaire conduira à une plus grande volatilité sur les changes et les marchés financiers", estime Alan Ruskin, stratège macroéconomie chez Deutsche Bank. L'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence, évolue en légère hausse lundi. L'euro abandonne notamment 0,16% à 1,2266. Les investisseurs seront attentifs à la publication dans la matinée des indices PMI flash dans la zone euro en avril pour les secteurs manufacturier et des services, qui devraient nourrir le débat actuel sur l'état de santé de l'économie européenne. Plusieurs récents indicateurs ont montré une certaine stabilisation en zone euro et les investisseurs tentent d'évaluer s'il s'agit d'une simple pause ou d'une première indication d'un ralentissement plus durable. Les indicateurs PMI du jour ne devraient pas toutefois avoir de conséquence sur la réunion de politique monétaire de la BCE prévue jeudi et à l'issue de laquelle un statu quo est largement attendu. Mario Draghi, le président de la BCE, a assuré vendredi que l'économie de la zone euro connaissait une croissance robuste et bien répartie dans les différents pays et que la banque centrale resterait patiente face à la reprise progressive attendue de l'inflation. VOIR AUSSI : POINT HEBDO-Les actifs à risque perdent un peu de leur saveur À WALL STREET-Entre querelle commerciale et avalanche de résultats GESTION-Les flux confirment les doutes face aux actifs risqués-BAML PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h00 PMI manufacturier flash avril 53,5 53,7 PMI services flash 56,5 56,9 PMI composite flash 55,9 56,3 DE 07h30 PMI manufacturier flash avril 57,5 58,2 PMI services flash 53,7 53,9 PMI composite flash 54,8 55,1 EZ 08h00 PMI manufacturier flash avril 56,1 56,6 PMI services flash 54,6 54,9 PMI composite flash 54,9 55,2 US 14h00 Reventes de logements mars 5,55 mlns 5,54 mlns - variation en pourcentage +0,2% +3,0% VALEURS À SUIVRE : * UBS, la première banque suisse, a annoncé lundi un bénéfice net du premier trimestre en hausse de 19% à 1,51 milliard de francs (1,26 milliard d'euros), soutenu par une hausse des revenus de banque d'investissement dans un contexte de volatilité accrue sur les marchés. * PHILIPS a annoncé lundi une hausse plus forte que prévu, de 15%, de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre à 344 millions d'euros. * AXA compte lancer dès la fin de la semaine prochaine l'introduction en Bourse d'Axa Equitable, sa filiale américaine d'assurance-vie et de gestion de fortune, selon des banquiers. * GEMALTO a confirmé lundi avoir remporté un contrat d'une durée de onze ans et demi pour les nouveaux passeports britanniques. * ILIAD - Morgan Stanley a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne". * SAFRAN - Les autorités de la sécurité aérienne européenne (AESA) et américaine (FAA) ont ordonné vendredi des inspections obligatoires ur des moteurs du même type que celui impliqué dans un incident mortel survenu cette semaine sur un avion de la compagnie aérienne Southwest Airlines. * MAUREL & PROM a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en hausse, à 128 millions de dollars au premier trimestre, porté par la hausse des cours du brut et de la production au Gabon. * BOURBON s'est dit vendredi confiant de pouvoir signer avec ses crédit-bailleurs et ses créanciers un accord lui permettant de différer l'ensemble de ses paiements ("waiver"). Le groupe de services maritimes pour l'offshore pétrolier et gazier, dans un communiqué, se dit aussi "confiant dans sa capacité à parvenir avant la fin de l'année à une solution équilibrée avec l'ensemble de ses créanciers (...) qui convienne à l'ensemble des parties tout en permettant d'adapter le financement de l'entreprise à son développement". * EURAZEO a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition d'une participation stratégique dans Rhône, une firme de gestion d'investissements alternatifs. Le communiqué : https://bit.ly/2HCVxkE * WPP - Ford Motor a déclaré samedi qu'il ferait un appel d'offres sur certaines de ses publicités gérées par le publicitaire britannique, dont le PDG et fondateur Martin Sorrell a démissionné. Ford réexamine sa stratégie depuis novembre et il avait alors fait savoir à WPP que son budget publicitaire était également concerné. WPP, dont Ford est un gros client, s'est abstenu de tout commentaire. * FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) a réduit son objectif de chiffre d'affaires de 2018 en raison d'une réduction des dosages de médicaments calcimimétiques dans ses services de dialyse aux Etats-Unis. BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22071,18 -91,06 -0,41% -3,05% Topix 1749,34 -1,79 -0,10% -3,75% Hong Kong 30324,48 -93,85 -0,31% +1,35% Taiwan 10697,13 -82,25 -0,76% -0,13% Séoul 2469,50 -6,83 -0,28% +0,08% Singapour 3569,86 -3,52 -0,10% +4,91% Shanghaï 3061,51 -10,03 -0,33% -7,43% Sydney 5888,80 +20,00 +0,34% -2,91% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24462,94 -201,95 -0,82% -1,04% S&P-500 2670,14 -22,99 -0,85% -0,13% Nasdaq 7146,13 -91,93 -1,27% +3,52% Nasdaq 100 6667,75 -107,14 -1,58% +4,24% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1497,37 +0,80 +0,05% -2,11% 300 Eurostoxx 3494,20 +7,60 +0,22% -0,28% 50 CAC 40 5412,83 +21,19 +0,39% +1,89% Dax 30 12540,50 -26,92 -0,21% -2,92% FTSE 7368,17 +39,25 +0,54% -4,16% SMI 8807,80 -25,38 -0,29% -6,12% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,2266 1,2286 -0,16% +2,25% Dlr/Yen 107,78 107,65 +0,12% -4,34% Euro/Yen 132,19 132,25 -0,05% -2,21% Dlr/CHF 0,9756 0,9744 +0,12% +0,13% Euro/CHF 1,1969 1,1976 -0,06% +2,40% Stg/Dlr 1,4015 1,4003 +0,09% +3,72% Indice $ 90,4200 90,3160 +0,12% -1,85% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,6020 +0,0130 Bund 2 ans -0,5485 +0,0070 OAT 10 ans 0,8184 +0,0110 +21,64 Treasury 10 ans 2,9733 +0,0220 Treasury 2 ans 2,4701 +0,0130 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 68,35 68,40 -0,05 -0,07% +13,12% US Brent 74,06 74,06 +0,00 +0,00% +10,75% (Avec Wayne Cole, édité par Véronique Tison)

