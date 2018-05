POINT Marchés-Wall Street monte, détente avec la Chine et M&A en soutien

* Le Dow gagne 1,14%, le S&P 500 0,8%, le Nasdaq 0,92%

* La guerre commerciale USA-Chine "entre parenthèses"

* Une série de M&A animent la cote américaine

21 mai (Reuters) - La Bourse de New York est en nette hausse en début de séance lundi après les déclarations apaisantes de Washington et Pékin sur leurs relations commerciales, qui favorisent la progression des grandes valeurs exportatrices et du dollar, tandis qu'une série de fusions-acquisitions anime la cote.

Une dizaine de minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 282,9 points, soit 1,14%, à 24.997,99 points, après avoir dépassé le seuil des 25.000 pour la première fois depuis mi-mars. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,80% à 2.734,69 points et le Nasdaq Composite prend 0,92% à 7.421,82 points.

Washington et Pékin ont annoncé ce week-end que la Chine avait accepté de prendre des mesures pour importer davantage de produits américains afin de réduire le déficit commercial des Etats-Unis. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, après avoir déclaré que les deux pays mettaient la guerre commerciale "entre parenthèses", a précisé que Wilbur Ross, son collègue en charge du Commerce, se rendrait à Pékin la semaine prochaine.

Ces signes d'apaisement profitent au dollar, qui a atteint son plus haut niveau depuis la mi-décembre face à un panier de devises de référence avant d'abandonner une partie de ses gains.

A la Bourse de New York, les grands groupes exportateurs sont les principaux bénéficiaires de cette détente: Boeing prend 2,71%, Caterpillar 3,2% et Deere & Co 3,88%.

Dans le secteur des semi-conducteurs, lui aussi très sensible à l'actualité concernant le marché chinois, Intel , Qualcomm et Nvidia prennent respectivement 2,15%, 0,73% et 0,96%.

"Il semble que les avancées réalisées par la Chine et les Etats-Unis signifient que la situation ne débouchera pas sur une guerre commerciale punitive", commente Neil Wilson, de CMC Markets. "Même s'il reste beaucoup de chemin à faire et si rien n'est acquis tant que tout n'est pas conclu, il ne fait aucun doute que des progrès tangibles ont été accomplis et le sentiment de soulagement est palpable sur les marchés."

GE PROFITE DU RAPPROCHEMENT AVEC WABTEC DANS LE FERROVIAIRE

Autre facteur de soutien pour les actions américaines: l'actualité des fusions-acquisitions, nourrie en ce début de semaine. General Electric gagne ainsi 2,3% après l'annonce du rapprochement de ses activités de matériel ferroviaire avec Wabtec (+0,71%), une opération de 11,1 milliards de dollars (9,45 milliards d'euros).

Dans le secteur financier, la banque régionale MB Financial bondit de 13,85% après l'annonce de son rachat par Fifth Third Bancorp (-7,00%) pour 4,7 milliards de dollars.

Quant au groupe hôtelier LaSalle Hotel Properties, il prend 5,49% après l'annonce de son rachat par le géant du capital-investissement Blackstone (+0,80%) pour 3,7 milliards de dollars.

Au total, les fusions-acquisitions annoncées avant l'ouverture des marchés ce lundi représentent 28 milliards de dollars.

En Europe, les marchés boursiers ouverts en ce lundi de Pentecôte évoluent eux aussi dans le vert, même si le risque politique italien limite leur progression.

Le CAC 40 à Paris progresse de 0,56%, le FTSE 100 à Londres de 0,76% et l'indice paneuropéen Stoxx 600 avance de 0,28%. Les marchés suisses et allemands sont fermés.

La Bourse de Milan abandonne en revanche 1,08% alors que les dirigeants de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles (M5S) doivent être reçus dans l'après-midi par le président Sergio Mattarella pour l'informer des progrès accomplis en vue de former un gouvernement.

Le repli du marché italien dépasse désormais 5,4% en dix séances.

La perspective de voir formé un cabinet eurosceptique et prêt à augmenter les dépenses publiques a aussi pour effet un nouveau creusement de l'écart de rendements entre les obligations d'Etat à dix ans italiennes et allemandes: ce "spread" s'affiche à plus de 176 points de base, au plus haut depuis début octobre.

(Marc Angrand, édité par Véronique Tison)