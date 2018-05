PSB INDUSTRIES : Oddo BHF reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 47 euros sur PSB Industries après la cession du pôle Agroalimentaire et Distribution. Le broker note que la valeur d'entreprise de cette opération de cession est de 81,5 millions d'euros, soit 1,7 fois le chiffre d'affaires et plus de dix fois l'Ebitda. Selon le bureau d'études, cette valeur représente un multiple intéressant et une belle opportunité de sortie saisie par le groupe.