Pakistan-Triple attentat-suicide à Quetta, six policiers tués

QUETTA, Pakistan, 24 avril (Reuters) - Un triple attentat-suicide a visé mardi les forces de sécurité et fait au moins six morts et 15 blessés à Quetta, dans le sud-ouest du Pakistan, ont annoncé les autorités.

L'un des trois kamikazes a fait exploser sa charge près d'un camion de la police. Six policiers ont été tués et sept blessés, a déclaré le chef de la police provinciale, Moazzam Jah Ansari.

Une demi-heure auparavant, les deux autres kamikazes ont tenté d'attaquer un point de contrôle paramilitaire dans la banlieue de la ville, mais les militaires qui y étaient déployés ont riposté, selon le récit d'un officier paramilitaire.

Les militaires ont fait feu sur les attaquants qui ont alors déclenché leurs explosifs, a-t-il raconté. Huit soldats ont été blessés. Les deux kamikazes sont morts.

Ces attentats n'ont pas été revendiqués.

Quetta est la capitale de la province du Balouchistan, dans le sud-ouest du pays, où ont lieu régulièrement des attentats.

Des islamistes liés aux talibans, à Al Qaïda et à l'État islamique opèrent dans la province, frontalière de l'Iran et de l'Afghanistan. La province est également le théâtre d'une insurrection des Baloutches contre le pouvoir central.

L'État islamique a créé une branche au Pakistan et en Afghanistan, principalement en recrutant au sein de groupes dissidents issus d'organisations établies. Ses partisans ont revendiqué certains des attentats récents les plus meurtriers au Pakistan.

L'Etat islamique a ainsi revendiqué début avril le meurtre de quatre membres d'une famille chrétienne.

En décembre, deux kamikazes de l'EI ont attaqué une église bondée dans le sud-ouest du Pakistan, faisant une dizaine de morts et 56 blessés. (Asif Shahzad; Guy Kerivel et Danielle Rouquié pour le service français)