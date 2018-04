Palmarès : Elis flambe, AB Science explose en vol

Les plus fortes hausses



Elis +5,73%

Après avoir dégradé sa recommandation d’acheter à conserver en février dernier contribuant à faire perdre au titre 20% de sa valeur, la banque Berenberg a enfin relevé sa recommandation et le titre marque ce matin la plus forte hausse de l‘indice SBF 120.



Fnac Darty +4,64%

La valeur marque, elle, la seconde plus forte hausse de l’indice après la publication d’un chiffre d’affaires du premier trimestre jugé en ligne avec les attentes ainsi que d’un taux de marge brute en croissance. Les analystes positifs ont tous réitéré leur opinion sur la valeur aujourd'hui. Il semble que l'initiative lancée par les champions de l'e-commerce apporte au titre un petit surcroît de dynamisme : en créant les French Days, une opération de vente massive prévue pour la fin du mois d'avril, les gros marchands en ligne français espèrent créer un événement récurrent lucratif pour les années à venir.



Soitec +2,40%

Après avoir augmenté de 15% cette semaine, le cours du fabricant de matériaux semi-conducteurs prend aujourd’hui encore près de 5%. Cette spectaculaire hausse est expliquée par l’annonce d’un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux attentes, accompagnée d’un relèvement de prévisions du résultat. Cette hausse est d'autant plus marquante qu'elle intervient dans un contexte fortement baissier pour le secteur des semi-conduteurs après l'avertissement du taïwanais TSMC.





Les plus fortes baisses



AB Science -25,69%

La plus forte variation du jour, le titre s‘effondre d’environ 30% suite à la décision de l’Agence européenne des médicaments d’adopter une opinion négative pour la demande d’autorisation de mise sur le marché du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique chez l’adulte.



Eramet -3%

Après une semaine de fortes hausses le titre marque un repli de près de 3%, victime de prises de bénéfices. L’action du groupe minier a progressé de plus de 50% depuis le 1er janvier après avoir connu une forte accélération à la hausse ces deux dernières semaines dans le sillage des prix du nickel. Compte tenu de l'envolée du titre depuis le début du mois d'avril, Kepler Cheuvreux a changé sa recommandation d'acheter à conserver ce matin, en dépit d'un objectif de cours ajusté 145 à 150 euros.



EDF -1,88%

Après une semaine de légère hausse le titre a été dégradé ce matin par Exane BNP Paribas. La recommandation passe de neutre à sousperformance et l'objectif de cours a été réduit à 10,5 euros.