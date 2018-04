Palmarès Great Place To Work© 2018 : NetXP se positionne à la 29ème place du classement !

NetXP, spécialiste des infrastructures techniques du Système d'Information, est lauréat du Palmarès Great Place To Work©, dans la catégorie des sociétés de 50 à 500 collaborateurs, et se positionne à la 29ème position, sur 50 lauréats, et 168 participants.

Great Place To Work© récompense les entreprises où il fait bon travailler, en proposant une méthode d'évaluation basée sur une enquête auprès des collaborateurs. Ils peuvent évaluer leur entreprise sur cinq critères : le respect, l'équité, la convivialité, la fierté et la crédibilité.

NetXP participe pour la deuxième fois à cette enquête et est fier des résultats obtenus, puisque dans l'ensemble 93% des collaborateurs affirment que NetXP est une entreprise où il fait bon travailler ! Ce chiffre est d'autant plus significatif puisqu'il est en croissance de 4 points par rapport à la première enquête effectuée en 2014.

NetXP continue de mettre un point d'honneur à améliorer sans cesse la qualité de vie au travail de ses cent collaborateurs. Sa présence au Palmarès Great Place To Work© témoigne de l'engagement de la Direction de prendre en considération chaque collaborateur dans son individualité, en prenant en compte ses souhaits d'évolution professionnelle et en l'encourageant à atteindre ses objectifs. Les consultants savent qu'ils peuvent compter sur l'accompagnement de leur Management, et 94% d'entre eux considèrent que l'encadrement est accessible et ouvert au dialogue.

99% de nos collaborateurs jugent d'ailleurs que l'entreprise est gérée de manière honnête et éthique. Pour aller plus loin, 99% des salariés perçoivent NetXP comme une entreprise qui traite équitablement ses salariés quel que soit leur sexe, âge, origine ethnique, religion, orientation sexuelle ou handicap.

« Pour NetXP, l'humain est au coeur du développement de l'entreprise. Nous cherchons continuellement à améliorer nos pratiques pour que chacun de nos consultants puisse s'épanouir et bénéficier des meilleures conditions de travail qui l'aideront à se développer tant sur le plan professionnel que personnel. La dernière initiative dans ce domaine a été la mise en place du télétravail. », souligne Michaël Briquet, Directeur Associé au sein de NetXP.