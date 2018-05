PARIS, 8 mai (Reuters) - La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni "regrettent" la décision américaine de se retirer de l’accord sur le programme nucléaire iranien conclu en 2015, a réagi Emmanuel Macron mardi sur Twitter, évoquant sa volonté de travailler collectivement à un "cadre plus large" sur ce dossier.

"Le régime international de lutte contre la prolifération nucléaire est en jeu", a estimé le chef de l'Etat français, qui s'était entretenu au téléphone avec la chancelière allemande Angela Merkel et la Première ministre britannique Theresa May à 19h30 heure de Paris, peu avant la prise de parole de Donald Trump.

"Nous travaillerons collectivement à un cadre plus large, couvrant l’activité nucléaire, la période après 2025, les missiles balistiques et la stabilité au Moyen-Orient, en particulier en Syrie, au Yémen et en Irak", a-t-il ajouté, toujours sur Twitter.

Dans une allocution à la Maison blanche, Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis se retiraient de l'accord conclu à Vienne en juillet 2015 sur le programme nucléaire iranien, et que Washington allait rétablir pleinement les sanctions américaines contre Téhéran. (Marine Pennetier, édité par Elizabeth Pineau)