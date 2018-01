Bourse de Paris : Paris accélère un peu la cadence à mi-séance

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris accélérait légèrement la cadence (+0,49%) vendredi à la mi-journée, faisant temporairement fi de l'appréciation de l'euro dans une séance caractérisée par l'arrivée à échéance de plusieurs types de contrats à terme.

A 12H27 (11H27 GMT), l'indice CAC 40 progressait de 26,94 points à 5.521,77 points dans un volume d'échanges de 1,2 milliard d'euros. La veille, il avait fini stable (+0,02%).

La cote Parisienne, après une ouverture à l'équilibre, a rapidement surmonté son indécision des dernières séances et finalement opté pour l'optimisme dans la matinée.

Même si "le CAC 40 a eu de belles occasions de s'offrir des séances dans le vert, dans le sillage de Wall Street" et de ses nouveaux records, la hausse semble s'être arrêtée le 9 janvier, selon Franklin Pichard, directeur général délégué de Kipling Finance.

En cause, selon lui, "la remontée de l'euro (au-dessus) de 1,2260 dollar, les rendements des obligations, le 10 ans américain par exemple ayant dépassé le seuil de 2,60% pour la première fois depuis mars (..) ont calmé les ardeurs".

Pour autant, "les entreprises affichent toujours un sentiment très positif et unanime, avec la confirmation d'un contexte macroéconomique porteur (...), malgré la parité euro/dollar qui pourrait bien réduire sensiblement une partie des effets de croissance au premier trimestre", a estimé M. Pichard.

Le léger rebond de l'indice Parisien ce vendredi pouvait également être mis au compte de l'arrivée à échéance de plusieurs contrats et options sur les indices (séance dite des "trois sorcières"), ce qui devrait "rééquilibrer la tendance positive de long terme", a-t-il relevé.

Du côté des indicateurs, les ventes au détail au Royaume-Uni ont reculé de 1,5% en décembre sur un mois, plombées par l'alimentaire et les biens de consommation domestique.

Outre-Atlantique, la première estimation du moral des ménages pour janvier (Université du Michigan) est également à l'agenda.

- Seb en grande forme -

Sur le front des valeurs, Korian perdait 5,94% à 27,26 euros. Le fournisseur de recherche AlphaValue a réitéré sa recommandation "acheter" sur le titre, mais en abaissant son objectif de cours à 33,20 euros contre 33,40 euros précédemment.

Seb décollait de 5,46% à 173,70 euros après avoir déjà gagné près de 19% sur l'année 2017.

Rémy Cointreau perdait 1,63% à 108,80 euros malgré un chiffre d'affaires en croissance de 3% sur les neuf premiers mois de son exercice décalé 2017/2018, à 862,1 millions d'euros.

TF1 reculait de 0,66% à 12,13 euros. La chaîne a annoncé jeudi avoir finalisé un accord en vue de l'acquisition de 78% du capital de l'éditeur de sites internet Aufeminin auprès du groupe de médias allemand Axel Springer, valorisant la société à 365 millions d'euros.

Vinci gagnait en revanche 0,53% à 87,86 euros que le gouvernement a assuré que la facture liée à l'indemnisation de Vinci après l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes serait "la plus réduite possible".

Par ailleurs, le trafic de l'aéroport de Nantes-Atlantique a augmenté de 14,9% en 2017 à près de 5,5 millions de passagers, selon le groupe, qui a publié jeudi les chiffres de trafic des 35 aéroports qu'il exploite dans le monde.

Schneider Electric s'adjugeait 0,93% à 75,90 euros. Framatome, l'ex-branche réacteurs d'Areva passée dans le giron d'EDF (-0,50% à 10,87 euros), a conclu un accord avec Schneider Electric pour acquérir ses activités dans le contrôle-commande des réacteurs nucléaires.

EDF a par ailleurs annoncé, un peu plus d'un an après avoir lancé avec la start-up Off Grid Electric (OGE) une offre d'électricité solaire hors réseaux en Côte d'Ivoire, qu'ils étendaient leur partenariat au Ghana.

