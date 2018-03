Bourse de Paris : Paris entame le deuxième trimestre sur le qui-vive (Bourse Hebdo)

Paris (awp/afp) - La macroéconomie reviendra-t-elle sur le devant de la scène? Pour entamer le deuxième trimestre, la Bourse de Paris, comme ses homologues européennes, va tenter de trouver un cap dans de nombreuses statistiques, à moins que la géopolitique ne vienne à nouveau changer la donne.

Lors d'une semaine écourtée par le lundi de Pâques, les indicateurs vont s'égrener en douceur, culminant avec le rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi.

Un rapport toujours regardé avec attention par les marchés, d'autant plus que début février, la publication de chiffres de hausse salariale meilleurs que prévu avait fait plonger les indices boursiers, sur fond d'anticipation de retour de l'inflation et de resserrement monétaire.

Point d'orgue de la semaine à venir, ces chiffres seront toutefois précédés par d'autres publications, donnant une indication de la santé économique des deux côtés de l'Atlantique. Ainsi, les Etats-Unis dévoileront notamment l'activité dans les services tandis que la zone euro fera connaître l'inflation pour mars.

La géopolitique pourrait toutefois s'inviter dans la danse, car les marchés ne sont pas à l'abri d'une annonce du président américain Donald Trump, engagé dans un bras de fer avec la Chine, dont il a menacé de taxer les importations à hauteur de 60 milliards de dollars.

"Bien que les États-Unis et la Chine aient entamé le dialogue sur les taxes douanières, les investisseurs redoutent toujours l'imprévisibilité du président américain Trump", observe Milan Cutkovic, analyste de marché chez AxiTrader.

L'amorce de discussions entre Pékin et Washington a cependant redonné quelques couleurs aux indices en début de semaine, relève Florence Barjou, responsable de la gestion multi-actifs chez Lyxor.

"Des discussions sont engagées, personne n'a intérêt à ce que cela se passe mal. On sent en filigrane une approche un peu plus constructive", estime-t-elle ainsi.

Mais le rebond a été de courte durée, affaibli par la chute à New York de l'indice Nasdaq à dominante technologique, en raison notamment des déboires de Facebook, empêtré dans un scandale sur l'utilisation indue de données privées.

Viennent s'y ajouter des interrogations sur une taxation par l'Europe des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), tandis que Donald Trump a exprimé jeudi son "inquiétude" concernant le peu d'impôts que paierait Amazon aux Etats-Unis.

- Moins d'optimisme -

"Il y a toute une série de nouvelles sur le secteur technologique qui l'ont tiré à la baisse. Comme cela représente une part de plus en plus importante dans les indices, cela explique cette forte volatilité sur la semaine, alors que les nouvelles du côté de la guerre commerciale sont plutôt rassurantes", analyse Florence Barjou.

Pour Marco Bruzzo, directeur général délégué de Mirabaud Asset Management, une troisième source d'incertitudes est venue s'ajouter aux questions diplomatiques et à la chute du secteur technologique.

"Les données macroéconomiques ne surprennent plus positivement depuis plusieurs semaines", dit-il ainsi.

"Pour le moment, il n'y pas de ralentissement mais on ne dépasse plus les précédents pics. Il y a clairement une aversion au risque, qui se voit surtout à travers l'évolution des taux souverains" très recherchés, ajoute-t-il.

Tous ces éléments combinés ont abouti à une fin de trimestre négative, le CAC 40 baissant de 2,73% depuis le début de l'année, tandis que le Dax allemand a reculé de plus de 6%, l'indice FTSE-100 à Londres lâchant même plus de 8%.

"Il y a eu une rotation sectorielle vers des secteurs plus défensifs", analyse M. Bruzzo.

"Des secteurs ont tiré leur épingle du jeu, d'autres ont souffert. C'est un changement par rapport à ce que l'on avait vu précédemment où il s'agissait de mouvements indifférenciés", renchérit Florence Barjou.

Ainsi, les titres des services aux collectivités ont bénéficié de l'aversion au risque, tandis que les secteurs bancaires et technologiques ont été à la peine.

La volatilité, phénomène quasiment oublié en 2017, semble en tout cas être redevenue la norme. Et le deuxième trimestre s'ouvre dans des circonstances difficiles pour les actifs risqués.

"On entre dans le deuxième trimestre avec plus d'incertitudes qu'au premier, et avec un peu moins d'optimisme", résume Marco Bruzzo.

afp/rp