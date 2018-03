Paris : perd -3,4% hebdo, Trump signe le budget de 1.300Mds$

23/03/2018 | 19:17

Le CAC40 (-1,4%) ne préserve pas le palier des 5.100Pts : l'indice recule vers 5.095 après avoir chuté de presque -2% ce vendredi matin à 5.067 points, le tout dans un volume un peu plus soutenu de 4,5MdsE.



La perte hebdo s'élève à près de -3,4% (-4% depuis le 1er janvier) et ce score est également celui du 2ème trimestre pour les contrats à terme sur l'indice CAC40.



La franche cassure des 5.225 et des 5.210 points préfigure l'enclenchement d'une nouvelle vague baissière en direction des 5000 points.



L'Euro-Stoxx50 lâche -1,5% à 3.2987 dans le sillage du DAX qui perd -1,8% tandis que Milan limite son repli à -0,8%.



La journée avait mal commencé avec la Bourse de Tokyo qui perdait 4,5% ce matin.



Tous les regards étaient également tournés vers Shanghai (-3,3%) car la Chine est la première visée par les menaces de sanctions douanières de D.Trump (qui s'attend à ce que Pékin traite les USA avec plus d'équité).



Même Wall Street s'en alarme enfin : le Dow Jones avait clôturé jeudi soir sur une perte de 2,9%, le S&P 500 de 2,5%, une sorte de réplique du sell-off du 5/6 février.



Pas de vague de rachat à bon compte dans la foulée puisque le S&P500 s'effrite de -0,1% et le Nasdaq plus de 0,2%... mais le Dow Jones se redresse de +0,4% alors que Donald Trump vient de signer le budget 2018 d'un montant de 1.300Mds$, avec une forte hausse des dépenses d'armement/défense, ce qui fait flamber Boeing (+2,5%) puis Lockheed Martin , Northrop Grumman et Raytheon de +4% en moyenne.

Donald Trump a profité de la conférence de presse du 'spending bill' pour réaffirmer que Wall Street va aller très bien... ajoutant en fin de conférence que les marchés sont parfois 'sur une autre planète'.



Pour son début de cotations (IPO), Dropbox flambe jusqu'à +50% à 31,5$: un rayon de soleil bienvenu dans une ambiance devenue très sombre depuis 48H.



La perspective d'une guerre commerciale entre les grandes puissances économiques mondiales (l'Europe et les pays de l'Alena sont pour l'instant épargnés) a entraîné hier un brusque retour de l'aversion pour le risque sur les marchés financiers, le VIX grimpe encore de +3% vers 23,85 (+40% sur la semaine).



Après que Donald Trump a annoncé la mise en place de surtaxes sur les importations chinoises pouvant atteindre 60 milliards de dollars, Pékin pourrait s'en prendre aux exportations agricoles américaines (soja par exemple) ou aux avions de ligne (Pékin viserait des recettes douanières de +3Mds$).



'Conséquence, les valeurs refuge telles que les bons du Trésor américains ou les Bunds allemands ont été largement privilégiées', notent ce matin les équipes de Danske Bank.

Ce soir, le rendement du '2 ans US' se détend à 2,27%, le '10 ans' reste stable vers 2,83%.



Le brut léger américain 'WTI' grimpe de +1,8% au-delà de 65,3$ sur le NYMEX, tandis que l'euro profite lui aussi d'un courant acheteur, progressant de 0,2% vers 1,2340/$. L'once d'or progresse de +1,5% à 1.347$, testant des plus hauts annuels.



Côté chiffres, les commandes de biens durables auraient bondi de +3,1% en février après -3,5% en janvier (le consensus tablait sur +1,5%).

Hors défense et aéronautique, l'indice 'core', progresse de +1,2%.



Au chapitre microéconomique, Wendel dévisse à nouveau de plus de 5,5% (après un plongeon hier de plus de 9%).



La société de portefeuille souffre dans le sillage de la publication de ses comptes annuels, du recul de son actif net réévalué (ANR) et des difficultés de sa participation nigériane IHS.



C'est aussi la partie 'non cotée' du portefeuille, qui pèse sur les résultats, avec de grosses déceptions pour d'importantes participations comme Cromology (peintures ; CA 2017 : + 0,6%) et Mecatherm (équipements de boulangerie industrielle ; CA 2017 en baisse de 29%), dont les résultats nets des activités ont reculé l'an dernier de plus de 50%.



Du coté des valeurs, Alstom ne profite pas de l'annonce faite ce jour par Bruno Le Maire concernant la commande de 100 TGV du futur', a indiqué hier l'équipementier ferroviaire français.



Poursuite des prises de bénéfices sur Valéo -2,7%, Arcelor -3,4% et ST Micro qui lâche encore -5%.



AXA (-2,4%) a annoncé hier soir avoir réalisé avec succès le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations subordonnées Reg S d'un montant de 2 milliards d'euros à échéance 2049.



Vivendi (-0,3%) a annoncé la démission des représentants de Vivendi au Conseil d'administration de Telecom Italia.



Les trois représentants au Conseil d'administration de Telecom Italia (TIM) proposés par Vivendi ont décidé de remettre leur mandat au vote des actionnaires.



Bolloré (-1,8%) a annoncé un résultat net consolidé de 2 081 millions d'euros, contre 588 millions d'euros en 2016. Le résultat net part du Groupe ressort à 699 millions d'euros contre 440 millions d'euros en 2016.



Ipsen (-0,4%) a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) avait émis un avis favorable pour Cabometyx (cabozantinib).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.