Parlement Européen : Proposition de résolution sur la responsabilité sociale des entreprises - B8-2018-0140

Le Parlement européen,

- vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et le traité sur l'Union européenne (traité UE), notamment l'article 5, paragraphe 3, du traité UE et le protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

- vu ses précédentes résolutions sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE),

- vu ses résolutions antérieures sur la compétitivité, la restructuration, la cession et la fermeture des entreprises dans l'Union européenne,

- vu la stratégie de la Commission en matière de RSE pour la période 2011-2014: réalisations, lacunes et défis à relever,

- vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014» (COM(2011)0681),

- vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Paquet 'Entreprises responsables'» (COM(2011)0685),

- vu le document de la Commission intitulé «Stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois»,

- vu le rapport 2012 de l'outil de veille sur les restructurations d'entreprises (ERM) de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail intitulé «Après la restructuration: marchés de l'emploi, conditions de travail et satisfaction de la vie» et le rapport 2009 de l'ERM intitulé «Restructurer en temps de récession»,

- vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que la Commission définit la responsabilité sociale des entreprises (RSE) comme la responsabilité des entreprises au regard de leur incidence sur la société et explique qu'une entreprise est considérée comme socialement responsable lorsqu'elle se donne volontairement, dans le cadre de ses activités quotidiennes, des objectifs sociaux et environnementaux plus ambitieux que ceux prévus par la loi;

B. considérant que, dans le contexte actuel de mutations industrielles, il est indispensable de trouver un équilibre entre compétitivité et responsabilité sociale;

C. considérant que la mise en place de politiques en matière de RSE continue de progresser dans les entreprises européennes, nombre d'entre elles intégrant graduellement la RSE dans leur stratégie d'entreprise sur la base du volontariat, tant pour répondre aux défis qu'elles rencontrent que pour mieux gérer les risques, s'ouvrir des perspectives commerciales ou se doter d'un avantage compétitif;

D. considérant que les États membres seront confrontés dans les décennies à venir à des difficultés économiques considérables sur un marché mondial en évolution rapide et de plus en plus complexe; qu'il est impératif, pour eux, de poursuivre leur coopération avec les entreprises afin d'améliorer la productivité et d'accélérer l'innovation, de sorte à relever les défis économiques qui se présenteront;

E. considérant que le maintien d'une base industrielle viable, solide et compétitive dans tous les États membres est essentiel pour la stratégie de l'Union en matière de croissance et de compétitivité;

1. exprime sa solidarité avec les travailleurs et les sous-traitants des entreprises et des régions touchées par les récentes fermetures;

2. est d'avis qu'il convient, lors de l'évaluation du degré de responsabilité sociale d'une entreprise, de prendre en compte son comportement à l'égard de son personnel et de ses fournisseurs, notamment des PME;

3. souligne que le respect de la législation en vigueur relative aux conditions de travail et à la mise en place de programmes de formation continue à destination du personnel constitue un élément essentiel de la RSE;

4. estime que la RSE ne bénéficie pas seulement à la société dans son ensemble, mais aide également les entreprises à améliorer leur image, donc à être économiquement viables à long terme;

5. prend acte du fait que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) est un outil qui vise à apporter une réponse ponctuelle et spécifique à court terme dans le but de faciliter la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail;

6. souligne l'importance des investissements socialement responsables ainsi que la tendance adoptée par un nombre croissant d'entreprises qui consiste à intégrer des paramètres sociaux et environnementaux à la prise de décisions d'investissement; est convaincu que la Commission a un rôle à jouer pour promouvoir le concept d'investissement durable et responsable par l'échange de bonnes pratiques et l'apprentissage collégial, et aider ainsi les entreprises à saisir tant les difficultés que les avantages potentiels sur le plan commercial de la mise en place d'une approche stratégique de la RSE;

7. met l'accent sur le fait que, pour une stratégie gagnante de RSE, les entreprises devraient collaborer avec les systèmes d'enseignement au sein des États membres et tisser de plus solides synergies entre les universités et le marché du travail, par exemple en proposant des systèmes d'apprentissage et la création de pôles d'innovation;

8. invite la Commission et les États membres à continuer de promouvoir l'exercice volontaire et l'étoffement de la RSE par les entreprises, tout en laissant à celles-ci la possibilité de composer leur propre stratégie en matière de RSE en fonction de leur situation et des besoins de leur personnel;

9. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.