Parlement Européen : Proposition de résolution sur la responsabilité sociale des entreprises - B8-2018-0152

Le Parlement européen,

- vu la déclaration de la Commission du 14 mars 2018 sur la responsabilité sociale des entreprises,

- vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.considérant que les annonces relatives à des restructurations industrielles majeures, comme dans le cas d'Embraco, portent un coup dur aux salariés concernés, à leurs familles et aux collectivités auxquelles ils appartiennent;

B.considérant qu'Embraco risque, à terme, de mettre en péril les emplois de près de 500 travailleurs sur son site en Italie, à Riva presso Chieri (Piémont);

C.que cette affaire est seulement la dernière en date d'une longue liste de licenciements causés par des délocalisations, d'autant plus grave que le transfert se fait au détriment du facteur travail et de la production d'une entreprise autrement en bonne santé et dotée d'un personnel hautement qualifié;

D.considérant que la multinationale propriétaire d'Embraco entend transférer sa production dans un autre État membre pour des motifs uniquement fiscaux et salariaux, car toute entreprise délocalisant vers la Slovaquie bénéficie d'un taux d'imposition de 21 %, taux qui s'abaisse à 0 % pour les transactions immobilières, de coûts de main-d'œuvre extrêmement bas, d'une réduction d'impôt de 35 % et d'aides d'un montant pouvant atteindre 30 000 euros par personne embauchée;

E.considérant que, dans un contexte transnational tel que celui du marché intérieur de l'Union, qui se caractérise par la coexistence de systèmes nationaux très hétérogènes sur le plan social, économique et législatif, les entreprises se livrent concurrence principalement sur les coûts du travail, ce qui donne lieu à des phénomènes dangereux de course au moins disant salarial et de dumping social, ceux-ci se traduisant concrètement par des délocalisations sauvages visant à remplacer la main-d'œuvre nationale par celle, moins chère en comparaison, d'autres États membres, surtout d'Europe de l'Est;

F.considérant que les phénomènes de délocalisation ne touchent pas uniquement les secteurs «traditionnels», c'est-à-dire à forte intensité de facteur travail, comme le textile et le prêt‑à-porter ou les secteurs de la chaussure et du travail du bois, mais aussi les secteurs à forte intensité de capital, notamment la sidérurgie, la mécanique, les chantiers navals, l'aéronautique et l'appareillage électronique, sans oublier d'importants secteurs de services, tels que la mise au point de programmes informatiques, les services financiers, ou encore la logistique;

G.considérant que ces pratiques de dumping social inadmissibles avantagent les États membres proposant les plus bas coûts sociaux et une pression fiscale minimale;

H.considérant que l'Union et les choix politiques ayant sous-tendu le processus de construction du marché unique sont aujourd'hui la cause principale de la pauvreté et des inégalités régnant dans les États membres, dès lors qu'ils permettent aux acteurs du marché et, en particulier, aux grandes multinationales, d'exploiter les différences entre les États membres sur le plan du coût du travail et de la fiscalité et d'obtenir, par des délocalisations, des avantages compétitifs et d'engranger des profits au détriment des citoyens, des travailleurs et des territoires;

I.considérant que, dans un contexte d'urgence sociale et en matière d'emploi, comme dans l'affaire Embraco, les politiques d'austérité imposées par l'Union et ses traités, déjà responsables de réductions draconiennes des dépenses publiques et de la détérioration des fonctions sociales des États, empêcheront la mise en œuvre de stratégies nationales efficaces d'investissement et de développement à même de répondre aux besoins de ces travailleurs et de leur famille, ce qui entraînera une hausse de la pauvreté et de l'exclusion sociale;

J.considérant qu'il est de toute évidence absurde que l'Union verse à des pays comme la Slovaquie des fonds destinés à réduire les disparités économiques et sociales, tout en permettant à cet État membre de recourir à des politiques d'attraction de l'investissement qui enfreignent le droit européen;

1.exprime sa profonde solidarité et son soutien plein et entier à l'ensemble des salariés de l'usine d'Embraco de Riva presso Chieri et à leur famille, ainsi qu'aux salariés des sous‑traitants susceptibles d'être également touchés par cette décision;

2.demande que soient adoptées des mesures, ou toute autre forme de soutien, en faveur de ces travailleurs, de leur famille et de toutes les parties prenantes pouvant être frappées par les conséquences de cette décision;

3.estime que l'affaire Embraco démontre de manière irréfutable non seulement le dysfonctionnement du marché intérieur européen, mais aussi les effets dévastateurs d'une politique d'élargissement irréfléchie, surtout vers l'Est, les dirigeants s'étant montrés incapables de prévoir les conséquences désastreuses, sur le plan de la concurrence saine et loyale, de l'ouverture à des pays dont la fiscalité est faible;

4.appelle ardemment de ses vœux l'adoption d'une politique de défense sociale des travailleurs frappés par la délocalisation, qui leur propose les aides nécessaires et leur permette de se reconvertir professionnellement de sorte qu'ils puissent retrouver un emploi;

5.dénonce avec force la responsabilité de l'Union et de ses politiques dans cette affaire et juge insuffisantes les réponses jusqu'à présent apportées pour gérer ces phénomènes;

6.rappelle le droit de chaque État membre de mettre en place des instruments visant à protéger son économie, ses travailleurs et son territoire pour combattre le phénomène de la délocalisation, y compris par des mesures protectionnistes;

7.souligne qu'il importe que chaque État membre puisse prendre les mesures nécessaires pour inciter les entreprises ayant délocalisé à se réinstaller sur son territoire, notamment au moyen de grands plans d'investissement public national;

8.exige que les entreprises bénéficiant d'aides publiques soient encouragées à adopter, de concert avec les organisations représentant les travailleurs et les autorités régionales et locales, un comportement socialement responsable;

9.met l'accent sur le fait qu'il importe de sanctionner les entreprises qui ont perçu une aide financière de la part d'un État ou de l'Union destinée à soutenir la croissance économique d'un territoire donné, mais qui décident sans motif recevable de délocaliser leur production à l'étranger; demande par ailleurs que ces entreprises soient tenues de restituer dans leur intégralité les fonds reçus et exclues de tout versement futur d'aides financières sous quelque forme que ce soit;

10.invite la Commission à procéder aux vérifications nécessaires de l'utilisation par les propriétaires d'Embraco des fonds versés par l'Union à des fins illégitimes et, en particulier, pour financer la délocalisation de l'usine dans un autre État membre;

11.demande que la Commission mène une enquête sur le respect des traités dans ce type de délocalisation intra-européenne, non motivée par des raisons économiques ou industrielles, mais uniquement par la volonté de réaliser des économies sur le plan salarial et fiscal;

12.charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission (en particulier à Jyrki Katainen, vice-président et commissaire chargé de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la compétitivité, à Marianne Thyssen, commissaire pour l'emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs, à Elżbieta Bieńkowska, commissaire chargée du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME, et à Margrethe Vestager, commissaire à la concurrence) et aux États membres, ainsi qu'au gouvernement italien et au gouvernement brésilien.