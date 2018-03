Parlement Européen : Proposition de résolution sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) - B8-2018-0153

Le Parlement européen,

- vu les articles 2, 3, 6 et 21 du traité sur l'Union européenne,

- vu les articles 6, 9, 145 à 161, 173 et 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

- vu les articles 12, 14, 15, 21, 23 et 26, ainsi que le titre IV de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- vu la charte sociale européenne,

- vu la déclaration universelle des droits de l'homme (1948) et d'autres instruments des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, en particulier les pactes sur les droits civils et politiques (1966) et sur les droits économiques, sociaux et culturels (1966), la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), la convention relative aux droits de l'enfant (1989), la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990) et la convention relative aux droits des personnes handicapées (2006),

- vu la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation internationale du travail (OIT), les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales,

- vu les conventions de l'OIT arrêtant des normes universelles fondamentales du travail en ce qui concerne: l'abolition du travail forcé (nos29 et 105 (1957)), la liberté d'association et le droit de négociation collective (nos87 (1948) et 98 (1949)), l'abolition du travail des enfants (nos138 (1973) et 182 (1999)) et la non-discrimination en matière d'emploi (nos100 (1951) et 111 (1958)),

- vu également les conventions de l'OIT concernant les clauses de travail (contrats publics) (nº 94) et la négociation collective (nº 154),

- vu la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes(1),

- vu la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires(2),

- vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014» (COM(2011)0681),

- vu ses résolutions du 13 mars 2007, intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: un nouveau partenariat»(3), et du 6 février 2013, intitulées «Responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable»(4) et «Responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive»(5),

- vu ses résolutions du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux(6), du 8 juin 2011 sur la dimension extérieure de la politique sociale, la promotion des normes sociales et du travail et la responsabilité sociale des entreprises européennes(7), et du 5 juillet 2016 sur la mise en œuvre des recommandations du Parlement de 2010 sur les normes sociales et environnementales, les droits de l'homme et la responsabilité des entreprises(8),

- vu sa résolution du 15 janvier 2013 concernant des recommandations à la Commission sur l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la gestion des restructurations(9),

- vu ses résolutions du 14 septembre 2016 sur le dumping social dans l'Union européenne(10), du 19 janvier 2017 sur un socle européen de droits sociaux(11) et du 4 juillet 2017 sur les conditions de travail et l'emploi précaire(12),

- vu ses résolutions du 5 octobre 2016 sur la nécessité d'une politique de réindustrialisation européenne dans le contexte des récentes affaires Caterpillar et Alstom(13), et du 5 juillet 2017 sur l'élaboration d'une stratégie industrielle ambitieuse de l'Union européenne en tant que priorité stratégique pour la croissance, l'emploi et l'innovation en Europe(14),

- vu ses résolutions du 25 novembre 2015(15) et du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaire par leur nature ou par leur effet(16), et vu sa recommandation du 13 décembre 2017 au Conseil et à la Commission à la suite de l'enquête sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale(17),

- vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) constitue la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société, qu'elle couvre un large éventail de domaines et qu'elle est fondée sur la transparence, sur une approche à long terme et un dialogue positif et sur la question des relations avec l'ensemble des parties prenantes, en particulier des salariés; considérant qu'il est nécessaire de renforcer la participation des institutions européennes et des États membres à la promotion de la RSE, au moyen de mesures législatives et non législatives;

B. considérant que le plan d'action de l'Union sur la RSE est arrivé à expiration en 2014 et n'a pas encore été renouvelé;

C. considérant que l'industrie européenne est un chef de file mondial dans de nombreux secteurs industriels, représentant plus de la moitié des exportations européennes et environ 65 % des investissements dans la recherche et le développement, et fournissant plus de 50 millions d'emplois (à la fois directement et indirectement), soit 20 % des emplois en Europe; considérant que la contribution de l'industrie européenne au PIB de l'Union a reculé, passant de 19 % à moins de 15,5 % au cours des vingt dernières années et que sa contribution à l'emploi et aux investissements dans la recherche et le développement a également diminué; considérant que le renforcement de notre base industrielle est essentiel pour maintenir l'expertise et le savoir-faire dans l'Union européenne et qu'une stratégie industrielle efficace, forte et ambitieuse est nécessaire pour atteindre cet objectif;

D. considérant que la décision d'Embraco, une société multinationale détenue par Whirlpool et dont le siège est au Brésil, de fermer son site de production de Riva di Chieri (Italie), de licencier 497 travailleurs et de délocaliser sa production dans un autre État membre soulève des questions politiques plus vastes;

E. considérant que le site de production de Riva di Chieri est rentable, qu'il affiche une productivité élevé et que la décision de délocaliser la production repose sur des raisons économiques à court terme plutôt que sur des considérations économiques à long terme; que la direction d'Embraco a jusqu'à présent refusé l'ouverture de négociations sérieuses au sujet des licenciements avec les représentants des travailleurs et les autorités nationales et locales, mais a uniquement accepté de reporter ces licenciements;

F. considérant que la situation d'Embraco n'est que l'un des nombreuses affaires récentes de fermetures d'usines et de licenciements dans l'Union européenne, qui sont souvent liées à des processus de délocalisation vers d'autres États membres ou vers des zones situées en dehors de l'Union européenne; que ces processus ont d'importantes conséquences économiques et sociales négatives pour l'Union européenne; que certaines entreprises multinationales ont mis en œuvre des stratégies centrées uniquement sur les rendements financiers à court terme au détriment de la viabilité à long terme, de l'emploi, de l'innovation, de l'investissement dans la R&D et du renouvellement des compétences;

G. considérant que, dans des situations où une restructuration est en cours, la RSE doit promouvoir le dialogue entre les entreprises et les acteurs concernés, en particulier les travailleurs et les autorités locales, afin de garantir l'utilisation continue des sites de production et le maintien de l'emploi; que la RSE est particulièrement utile dans les régions dépendant uniquement d'un petit nombre de grandes entreprises pour l'emploi, les investissements et la cohésion sociale;

H. considérant que la RSE doit jouer un rôle décisif dans la conception des processus décisionnels des entreprises; qu'Embraco et Whirlpool, malgré les engagements qu'elles ont pris publiquement en ce qui concerne la viabilité, ont fait preuve d'un manque évident de sens de la RSE dans leurs décisions concernant le site de production de Riva di Chieri et dans leurs relations avec leurs interlocuteurs;

I. considérant que la directive (UE) 2017/828 en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires vise notamment à promouvoir des processus décisionnels dans les entreprises cotées en Bourse qui soient fondés sur la viabilité et la compétitivité à longue échéance plutôt que sur des motifs de rentabilité à court terme;

J. considérant que l'article 9 du traité FUE inscrit la promotion d'un niveau d'emploi élevé, la garantie d'une protection sociale adéquate, la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine au nombre des principes fondamentaux de l'Union; que la Commission elle-même s'est engagée à obtenir un «triple A social» pour l'Union européenne; que les politiques économiques et sociales doivent être au service de la population, y compris en favorisant des activités économiques durables et socialement responsables dans des conditions de concurrence égales, et que l'individu est le facteur le plus important pour la compétitivité d'une entreprise et le bon fonctionnement de l'économie;

K. considérant que le dumping, qu'il soit social, fiscal ou environnemental, est contraire aux valeurs européennes en ce qu'il met en danger la protection des droits des citoyens de l'Union, la promotion de meilleures conditions de vie et de travail, le bon fonctionnement du marché intérieur et la concurrence loyale entre les acteurs économiques;

L. considérant que l'un des grands principes des politiques de l'Union est la cohésion sociale, ce qui signifie un rapprochement constant et continu des salaires et la garantie de la protection sociale à tous les travailleurs; que des différences substantielles relatives aux conditions de travail et aux salaires persistent au sein de l'Union et que la convergence sociale vers le haut est la clé de la prospérité et de l'augmentation de la demande interne dans toute l'Union;

M. considérant que, malgré les récents scandales et de l'indignation qu'ils ont provoqué, trop peu de progrès ont été réalisés dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales des multinationales et des particuliers ainsi que dans la lutte contre le phénomène du dumping fiscal au sein de l'Union européenne;

1. affirme que la responsabilité sociale des entreprises est un élément essentiel du modèle social et économique européen; confirme son soutien à la définition de la RSE comme étant «la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société», énoncée dans la communication de la Commission de 2011 intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014»;

2. rappelle que l'Europe est une économie sociale de marché qui vise à atteindre une croissance économique durable et inclusive; rappelle l'importance de l'objectif défini dans la stratégie Europe 2020, de porter la part de l'industrie à 20 % du produit intérieur brut à l'horizon 2020;

3. exprime sa profonde solidarité et son soutien à l'ensemble des travailleurs du site de production d'Embraco à Riva di Chieri (Italie), une société détenue par Whirlpool, et à leurs familles, ainsi qu'aux sous-traitants concernés, et souligne les importants effets négatifs que la fermeture de l'usine aura sur l'économie locale et le tissu social; demande que les mesures nécessaires soient prises pour assurer la continuité de l'emploi pour l'ensemble des travailleurs concernés et pour veiller à ce que l'activité économique et la production sur le site de Riva di Chieri soient garantis à long terme;

4. souligne que cette situation n'est qu'une des nombreuses affaires récentes de délocalisation opérées par des multinationales à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne; s'inquiète particulièrement du fait que les processus décisionnels des entreprises multinationales accordent souvent une plus grande attention aux résultats à court terme et au rendement pour les actionnaires qu'aux retombées économiques et sociales de leurs décisions sur les parties intéressées et sur la société; estime que ces méthodes sont contraires aux valeurs européennes de la RSE;

5. relève qu'Embraco et Whirlpool, malgré les engagements qu'ils ont pris publiquement en faveur de la viabilité, y compris de la responsabilité sociale, ont fait preuve d'un manque évident de sens de la RSE dans les décisions qu'elles ont prises en ce qui concerne le site de production de Riva di Chieri et dans la façon dont elles les ont gérées; déplore le manque de volonté de la direction d'Embraco pour ouvrir des discussions et des négociations sérieuses avec les représentants des travailleurs et les autorités nationales et locales;

6. souligne qu'une entreprise socialement responsable doit fonder ses activités sur: a) la qualité de ses produits et services, b) un dialogue positif avec tous ses interlocuteurs, en particulier avec ses travailleurs, c)des processus décisionnels soucieux de la viabilité à longue échéance et de garantir un degré suffisant de transparence, d) le plein respect des droits de l'homme et des droits des travailleurs, ainsi que de toute la législation en vigueur et des conventions collectives entre les partenaires sociaux, e) l'amélioration des conditions de travail;

7. rappelle qu'une approche socialement responsable est non seulement bénéfique pour l'ensemble de la société, mais aussi pour les entreprises, car les consommateurs et les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux incidences environnementales et sociales des produits ou services qu'ils achètent et des entreprises dans lesquelles ils investissent; souligne également qu'un comportement socialement irresponsable risque de compromettre fortement les résultats des entreprises;

8. invite la Commission à présenter, avant la fin de 2018, un nouveau plan d'action sur la responsabilité sociale des entreprises; souligne que ce plan devrait prévoir une approche plus ambitieuse en matière de RSE, englobant à la fois des obligations légales et des obligations d'information plus contraignantes et des mécanismes de contrôle plus efficaces, en s'appuyant sur l'expérience acquise dans le cadre de la directive sur la publication d'informations non financières (directive 2014/95/UE);

9. souligne que ce plan d'action révisé devrait également intégrer dans une définition actualisée de la RSE le respect des principes et des droits fondamentaux, y compris ceux qui sont définis dans la charte sociale européenne et dans les normes fondamentales du travail de l'OIT, ainsi que la promotion d'un taux d'emploi élevé, de conditions de travail d'une qualité élevée et de la cohésion sociale; ajoute que ce plan devrait aussi prévoir l'introduction d'un label social européen pour la RSE;

10. invite les États membres à faire pleinement usage de la possibilité d'inclure des critères environnementaux et sociaux, y compris la RSE, dans leurs procédures de passation de marchés publics; demande à la Commission de promouvoir ces initiatives et de faciliter les échanges de bonnes pratiques en la matière;

11. invite la Commission et les États membres à soutenir les efforts visant à mettre en place un traité contraignant, au niveau des Nations unies, sur les sociétés multinationales et à œuvrer en faveur d'un accord ambitieux, qui installe des mécanismes efficaces et applicables pour garantir le plein respect des droits de l'homme dans les activités économiques des ces sociétés;

12. insiste sur le fait que la première considération de la RSE doit être la haute qualité des relations industrielles au sein de l'entreprise; est fermement convaincu que le dialogue social entre les entreprises et les travailleurs joue un rôle essentiel lorsqu'il s'agit d'anticiper et de gérer les changements, et de trouver des solutions aux défis industriels;

13. estime que la RSE doit également se fonder sur l'amélioration de l'information, de la consultation et de la participation des travailleurs; demande à la Commission de prendre des mesures dans ce domaine, notamment dans le cadre de la proposition de révision de la directive sur le comité d'entreprise européen et du renforcement de la participation des salariés aux affaires de l'entreprise; demande à la Commission de présenter dans les plus brefs délais, après consultation des partenaires sociaux, une proposition de cadre législatif sur l'information et la consultation des travailleurs et sur l'anticipation et la gestion des restructurations, selon les recommandations détaillées que le Parlement a formulées dans sa résolution du 15 janvier 2013 concernant l'information et la consultation des travailleurs, et l'anticipation et la gestion des restructurations;

14. estime qu'un élément d'une importance primordiale dans la RSE devrait être l'engagement des entreprises à améliorer les qualifications et le savoir-faire des travailleurs, grâce à des mesures efficaces et adéquates d'éducation et de formation tout au long de la vie;

15. estime que les entreprises qui délocalisent des activités économiques devraient être chargés de contribuer, également sur le plan économique, à mettre en place des activités de remplacement appropriées pour les sites de production et les travailleurs concernés; demande à la Commission de proposer des mesures législatives pour veiller à ce que les entreprises qui bénéficient de fonds publics puissent être obligées, en cas de délocalisation de leurs activités, de restituer les fonds qu'elles ont reçus;

16. demande à la Commission d'enquêter sur les cas des entreprises qui décident de délocaliser leur production à l'intérieur de l'Union européenne, afin notamment de vérifier si des fonds européens n'ont pas été utilisés abusivement pour promouvoir la concurrence entre les États membres; lui demande également de vérifier que les États membres ne fassent pas eux non plus une utilisation abusive de fonds publics, en particulier pour attirer les entreprises d'autres États membres, notamment au moyen de formes de dumping social et fiscal;

17. est convaincu que l'industrie devrait être considérée comme un atout stratégique pour de la compétitivité de l'Union et sa viabilité à long terme; souligne que seules une industrie forte et solide et une politique industrielle orientée vers l'avenir, soutenues par les indispensables investissements publics, permettront à l'Union de relever les différents défis qui se profilent à l'horizon, notamment sa réindustrialisation, sa transition vers le développement durable et la création d'emplois de qualité;

18. souligne que la Commission et les États membres doivent garantir la compétitivité et la pérennité à long terme de la base industrielle de l'Union et mieux anticiper les situations de crise socio-économique ou d'éventuelles délocalisations; rappelle que la crise économique a eu de profondes répercussions sur la production industrielle, avec de lourdes pertes d'emplois et la disparition d'un savoir-faire industriels et des compétences des travailleurs de l'industrie; souligne que l'Union doit défendre et promouvoir la valeur ajoutée des entreprises et de leurs sites de production, comme Embraco à Riva di Chieri, qui demeurent compétitives sur le marché européen et et le marché mondial;

19. estime qu'il est essentiel de garantir des conditions de concurrence équitables dans l'ensemble de l'Union et invite la Commission à prendre des mesures législatives et non législatives visant à lutter contre le dumping social, fiscal et environnemental; condamne fermement les situations dans lesquelles les entreprises font le choix de délocaliser leurs activités économiques, surtout lorsqu'elles sont rentables, afin simplement de payer moins d'impôts, de bénéficier d'un moindre coût du travail ou d'être soumises à des normes environnementales moins strictes; souligne que ce phénomène est fortement préjudiciable au fonctionnement du marché intérieur et à la confiance des citoyens dans l'Union européenne;

20. invite instamment la Commission à prendre des initiatives pour améliorer le niveau de vie des citoyens de l'Union grâce à la réduction des déséquilibres économiques et sociaux; souligne la nécessité de prendre des mesures efficaces concernant les enjeux sociaux, afin d'améliorer les conditions sociales et de travail dans l'Union grâce à une convergence progressive vers le haut, notamment dans le contexte du socle européen des droits sociaux, et afin d'éviter le dumping social et un nivellement par le bas sur le plan des normes du travail;

21. invite la Commission à promouvoir des conventions collectives assurant une couverture élargie, dans le respect des traditions et pratiques nationales des États membres et de l'autonomie des partenaires sociaux; recommande la mise en place, en coopération avec les partenaires sociaux, de planchers salariaux sous la forme d'un salaire minimum national, sur la base du salaire médian;

22. déplore que les instruments de protection sociale en place dans la plupart des États membres ne soient pas suffisants lorsqu'il s'agit de faire face à la fermeture de sites de production; exhorte les États membres à garantir une protection sociale adéquate, qui permette aux personnes de rester économiquement actives et de vivre dans la dignité; invite la Commission à aider les États membres à prévoir des allocations de chômage suffisantes et à mettre en place des services de formation professionnelle et d'accompagnement pour les personnes qui ont perdu leur emploi, en accordant une attention particulière aux travailleurs faiblement qualifiés et à ceux âgés de plus de 50 ans;

23. rappelle que la mise en œuvre d'une stratégie fiscale responsable doit être considérée comme un pilier de la RSE et qu'une planification fiscale agressive est incompatible avec elle; regrette que la plupart des entreprises n'intègrent pas cet élément dans leurs rapports sur la RSE; demande à la Commission de l'inclure dans son plan d'action révisé et de le définir correctement;

24. invite la Commission et les États membres à assurer le suivi approprié des recommandations du Parlement pour lutter efficacement contre l'évasion et la fraude fiscales et éviter le dumping fiscal au sein de l'Union européenne, notamment en mettant en place la déclaration pays par pays, en instaurant d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, en interdisant les sociétés «boîtes aux lettres» et en luttant contre les paradis fiscaux, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne; souligne l'importance d'établir un taux minimal effectif d'imposition des sociétés au niveau européen;

25. salue le rôle central de la Commission en tant qu'autorité de la concurrence compétente dans les enquêtes en cours sur les aides d'État relatives aux rescrits fiscaux; encourage la Commission à faire pleinement usage des pouvoirs que lui confèrent les règles de concurrence pour lutter contre les pratiques fiscales dommageables et sanctionner les États membres et les entreprises reconnus coupables de telles pratiques et, plus généralement, de pratiques de dumping fiscal; souligne la nécessité pour la Commission de consacrer davantage de ressources - financières et humaines - au renforcement de sa capacité à mener de front toutes les enquêtes nécessaires sur les aides d'État fiscales;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.