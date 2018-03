Parlement Européen : Proposition de résolution sur la responsabilité sociale des entreprises dans le contexte de la récente affaire Embraco - B8-2018-0156

Le Parlement européen,

- vu les articles 6, 9, 151, 152, 153, paragraphes 1 et 2, les articles 173 et 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

- vu les articles 14, 27 et 30 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- vu la charte sociale européenne,

- vu la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs,(1)

- vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne(2),

- vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014‑2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(3),

- vu la résolution du Conseil du 6 février 2003 sur la responsabilité sociale des entreprises(4),

- vu la communication de la Commission du 31 mars 2005 intitulée «Restructurations et emploi - Anticiper et accompagner les restructurations pour développer l'emploi: le rôle de l'Union européenne» (COM(2005)0120) et l'avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2005,

- vu la communication de la Commission du 13 décembre 2013 sur un cadre de qualité de l'Union européenne pour l'anticipation des changements et des restructurations (COM(2013)0882),

- vu sa résolution du 15 janvier 2013 concernant des recommandations à la Commission sur l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la gestion des restructurations(5),

- vu sa résolution du 14 mars 2013 sur la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, un avenir avec de l'énergie(6),

- vu sa résolution du mercredi 6 février 2013 sur la responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable(7),

- vu sa résolution du mercredi 6 février 2013 sur la responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive(8),

- vu sa résolution du 15 janvier 2014 intitulée «Réindustrialiser l'Europe pour promouvoir la compétitivité et la durabilité»(9),

- vu sa résolution du 8 juillet 2015 sur l'initiative pour l'emploi vert: exploiter le potentiel de création d'emplois de l'économie verte(10),

- vu sa résolution du 5 octobre 2016 sur la nécessité d'une politique de réindustrialisation européenne dans le contexte des récentes affaires Caterpillar et Alstom(11),

- vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme,

- vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que, en février 2018, la société Embraco a annoncé la fermeture de son usine italienne située à Riva di Chieri pour la délocaliser vers la Slovaquie, en raison, selon certaines sources, de promesses du gouvernement slovaque relatives à des avantages économiques et fiscaux, en partie financés au moyen d'aides d'État et de fonds européens; que dans le sillage de cette fermeture, près de 500 travailleurs à Riva di Chieri vont être licenciés;

B. considérant que par «responsabilité sociale des entreprises» (RSE), il faut entendre que les entreprises assument la responsabilité des répercussions qu'elles peuvent avoir sur la société; que la RSE est importante pour la durabilité, la compétitivité et l'innovation des entreprises et de l'économie de l'Union; qu'elle est positive à plusieurs titres, notamment pour les droits des travailleurs, la gestion des risques et la réalisation d'économies;

C. considérant que les entreprises engagées dans une restructuration devraient agir de manière socialement responsable, l'expérience ayant montré qu'une restructuration socialement et économiquement durable suppose un dialogue social qui met tout particulièrement l'accent sur l'information et la consultation des travailleurs;

D. considérant que, conformément à l'article 9 du traité FUE, l'Union doit s'efforcer de veiller à un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale dans l'ensemble de ses politiques et actions;

E. considérant que la fermeture de grandes entreprises et les licenciements qui en résultent ont souvent une incidence sur le tissu de sous‑traitants et de PME ancrés au niveau local;

F. considérant que, au cours des dernières décennies, la productivité de la main‑d'œuvre a progressé nettement plus vite que la productivité des ressources et, selon des estimations, la main‑d'œuvre représente 20 % des coûts de production contre 40 % pour les ressources;

G. considérant que plusieurs grandes entreprises de l'industrie manufacturière ont mis en œuvre des stratégies axées sur les rendements financiers à court terme, et que cette pression permanente dans un but d'accroissement de la rentabilité des capitaux a été privilégiée au détriment de l'innovation, des investissements en R&D, de l'emploi, des salaires et du renouvellement des compétences;

H. considérant que le secteur de l'économie verte a été l'un des principaux créateurs nets d'emplois en Europe au cours de la récession et que les entreprises dotées d'une stratégie à long terme pour opérer dans l'économie verte créent des emplois qui résistent mieux; que les secteurs de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables pourraient générer à eux seuls 5 millions d'emplois directs, et de nombreux autres emplois indirects d'ici à 2020;

I. considérant qu'il est nécessaire de préparer en temps voulu les travailleurs au passage à une économie efficace dans l'utilisation des ressources et respectueuse du climat; que l'Union européenne a besoin d'une stratégie industrielle ambitieuse, éco-efficace et verte afin de reconstruire la capacité du secteur manufacturier et de créer des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés;

J. considérant que la RSE est essentielle à la réalisation des objectifs de développement durable pour 2030;

1. se félicite de l'accord conclu début mars 2018 qui, avec la participation des syndicats, a suspendu le licenciement de 497 salariés de l'usine de production d'Embraco située à Riva di Chieri, afin de s'accorder du temps pour œuvrer à la réindustrialisation du site, et a garanti les salaires des travailleurs jusqu'à la fin de l'année;

2. souligne que c'est en premier lieu à l'entreprise qu'il appartient de s'occuper des travailleurs concernés, en s'assurant de leur réintégration rapide dans un emploi de qualité ou de leur reconversion, s'il y a lieu; estime, en outre, que le gouvernement italien devrait intervenir pour protéger les travailleurs concernés si l'entreprise n'assume pas ses responsabilités, et qu'il conviendrait d'examiner s'il ne serait pas opportun de recourir au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à cet effet;

3. déplore tous les cas dans lesquels la décision de délocalisation ou de cessation d'activité d'une entreprise se traduit par la perte d'emploi et de revenus des travailleurs; regrette que la Commission n'ait pas présenté les propositions législatives qui s'imposent en vue de renforcer la protection des droits des travailleurs en cas de délocalisation et de licenciements collectifs, et de privilégier les droits des travailleurs plutôt que le fonctionnement du marché intérieur;

4. relève que la délocalisation a une incidence qui va au‑delà du simple cadre de l'entreprise, ce qui justifie d'autant plus la mise en place de forums de discussion multipartites sur les questions sociales;

5. souligne qu'une restructuration socialement responsable suppose que l'on s'y prépare le plus tôt possible, à savoir dès que la nécessité de restructuration est envisagée, afin d'éviter ou de réduire au maximum les incidences économiques, sociales, environnementales et territoriales;

6. souligne que les entreprises doivent assumer l'entière responsabilité de leurs décisions de délocalisation; estime que toute délocalisation devrait être expliquée et justifiée, y compris quant au choix des mesures envisagées au regard des objectifs, et aux autres options; fait valoir la nécessité d'une consultation constructive menée avec l'ensemble des parties intéressées; exige que toute opération de délocalisation fasse l'objet d'une préparation appropriée et en temps voulu, en respectant le principe d'une participation à part entière et opportune des représentants des travailleurs à tous les niveaux, dans l'optique de prévenir ou d'atténuer l'incidence économique, sociale, environnementale et locale;

7. préconise une révision de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs afin de garantir, le cas échéant, lorsque les licenciements collectifs sont décidés par des entreprises qui dégagent encore des bénéfices, que leur responsabilité financière soit engagée afin de limiter les répercussions économiques, sociales, environnementales et locales;

8. souligne que les fonds européens ne doivent pas servir à stimuler les délocalisations que ce soit, directement, par des investissements productifs, ou, indirectement, par des investissements dans les infrastructures; demande à la Commission de mettre en place des outils efficaces pour éviter ces scénarios et de prendre des mesures correctives en cas de détournement de fonds;

9. rappelle que l'entreprise bénéficiaire doit restituer les contributions au titre des fonds de l'Union en cas de délocalisation dans les cinq ans après avoir reçu un financement européen; insiste encore sur le fait que ce délai devrait être porté à dix ans afin de garantir la durabilité et l'efficacité des investissements engagés au titre du budget de l'Union;

10. rappelle que les directives sur les marchés publics prévoient l'inclusion de critères d'attribution qualitatifs dans les contrats publics, tels que la promotion de normes élevées en matière sociale, d'emploi et environnementale; rappelle aussi que le non‑respect des conventions internationales relatives aux conditions sociales et d'emploi, et à la protection de l'environnement, constitue une infraction aux règles de passation des marchés publics;

11. invite la Commission à rendre compte au Parlement, dans un délai d'un mois, afin de déterminer s'il a été octroyé ou s'il est prévu d'octroyer un soutien public, quelle qu'en soit la forme, en dessous ou en deçà du seuil «de minimis» en matière d'aides d'État, y compris au moyen d'avantages liés à la fiscalité, à Embraco dans le contexte de la délocalisation envisagée de ses activités; demande à la Commission d'analyser si, dans ce contexte, il est possible de qualifier toute forme d'incitation fiscale de planification fiscale agressive ou d'évasion fiscale;

12. demande aux États membres d'adopter d'urgence une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés afin de lutter contre l'évasion fiscale des entreprises et de prévenir une concurrence fiscale dommageable entre les États membres; rappelle que grâce aux droits d'imposition basés sur une formule de répartition uniformément pondérée, les entreprises relevant d'un régime avec une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés ne pourraient plus pratiquer de dumping fiscal dans le marché intérieur de l'Union;

13. attire l'attention sur la prochaine révision de la directive sur la publication d'informations non financières; invite la Commission à présenter des propositions législatives qui s'appuient sur la révision, le champ d'application de la directive (notamment s'agissant des chaînes de sous-traitance), la transparence et la comparabilité des informations requises, et les procédures administratives visant à assurer le respect des obligations découlant de la directive;

14. insiste sur la nécessité d'améliorer la RSE dans le secteur privé au moyen de règles juridiquement contraignantes; souligne que la RSE doit couvrir les droits de l'homme, les pratiques en matière de travail et d'emploi, les normes environnementales et la lutte contre la corruption, c'est‑à‑dire grâce à une bonne gouvernance fiscale (à savoir la transparence, l'échange d'informations et une concurrence fiscale équitable);

15. relève avec inquiétude les progrès limités dans la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; appelle l'Union à prendre des mesures juridiquement contraignantes visant à engager la responsabilité des entreprises et des entités financières en cas de violation des droits de l'homme et à proposer des mécanismes efficaces de recours, de plainte et de sanction;

16. estime qu'il devrait exister des mécanismes de recours pour tous les cas de violation de droits fondamentaux; exhorte la Commission à proposer une législation européenne sur les recours collectifs en cessation et en réparation relatifs à des violations de l'ensemble des droits conférés par la législation de l'Union, y compris les droits du travail;

17. invite à nouveau l'Union et ses États membres à participer de manière constructive au groupe de travail intergouvernemental sur les sociétés transnationales et à d'autres forums d'entreprises pour y aborder les questions des droits de l'homme dans l'optique d'établir un cadre réglementaire contraignant basé sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, sur la manière dont les entreprises respectent les droits de l'homme et répondent leurs obligations en matière de normes sociales et environnementales;

18. réitère son appel en faveur d'une politique de réindustrialisation européenne commune qui associe compétitivité, durabilité et emploi de qualité, et qui permette à l'industrie d'être acteur de la transition vers la durabilité et de relever les grands défis sociétaux; demande à ce que cette politique s'appuie sur des objectifs et des indicateurs clairs, y compris des objectifs ambitieux en matière d'efficacité énergétique, de ressources et de climat, et une approche axée sur le cycle de vie et l'économie circulaire;

19. insiste sur le fait que, à l'avenir, la durabilité des entreprises ne pourra être assurée que s'il existe un cadre économique durable, et qu'il n'y pas d'autre option que de s'adapter à un futur à faible intensité de carbone, sans oublier non plus la préservation du capital social et naturel mondial, un processus dans lequel la RSE doit jouer un rôle décisif;

20. relève que la transition vers une économie verte offre un potentiel considérable en ce qui concerne la création d'emplois locaux que l'on ne peut délocaliser dans des domaines que l'on ne peut supplanter; fait observer qu'il y a de bonnes raisons de croire que la transition verte aura, dans l'ensemble, une incidence positive sur l'emploi, dès lors que les activités économiques durables, telles que les économies d'énergie, se caractérisent par une plus forte intensité de main-d'œuvre que les activités qu'elles remplacent et pourraient permettre aux régions de devenir plus autosuffisantes;

21. juge crucial, afin d'optimiser le potentiel de création nette d'emplois de l'économie verte, de donner à la main-d'œuvre actuelle de réelles perspectives d'acquérir les nouvelles compétences nécessaires à l'économie circulaire et de surmonter la transition vers des processus de production et des produits plus durables; recommande de définir une stratégie européenne d'éducation et de formation pour aider les entreprises, les instituts de recherche et les partenaires sociaux, afin d'identifier conjointement les besoins en compétences pour assurer la durabilité environnementale;

22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.