Parlement Européen : Proposition de résolution sur le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) - B8-2018-0222

Le Parlement européen,

- vu l'article 133 de son règlement intérieur,

A. considérant que la crise actuelle fragilise grandement les agriculteurs européens;

B. considérant que l'Union européenne tente d'apporter son soutien aux agriculteurs par l'intermédiaire de multiples politiques et fonds destinés à les soutenir ainsi qu'à relever les défis économiques, environnementaux et sociaux;

C. considérant que ce soutien passe par le développement rural, second pilier de la PAC, financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), doté d'un budget de 100 milliards d'euros pour la période 2014-2020;

D. considérant qu'au sein du programme de développement rural, on trouve des actions visant à améliorer l'intégration des migrants et détournant donc l'objectif premier du FEADER qui tend à rendre l'agriculture plus juste, plus verte et plus efficace;

1. demande qu'un état financier des fonds utilisés pour la ruralité à des fins de gestion de la crise migratoire soit réalisé;

2. demande que l'intégralité des fonds dédiés au développement rural soit orientée uniquement vers les actions qui répondent aux objectifs premiers du FEADER;

3. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.