Parlement bloqué en Italie, Ligue et M5S revendiquent la victoire

(Répétition technique, texte sans changement)

* Les partis antisystème font le plein des voix

* Aucune formation ne dispose de la majorité absolue

* Le Parti démocrate boit la tasse, Renzi démissionne

* La Ligue devance nettement Forza Italia

par Steve Scherer, Philip Pullella et Gavin Jones

ROME, 5 mars (Reuters) - L'Italie se retrouve en position de blocage politique lundi au lendemain d'élections législatives et sénatoriales remportées par des partis antisystème et d'extrême droite sans majorité suffisante pour gouverner seuls.

Large vainqueur du scrutin avec 32% des voix, le Mouvement Cinq Etoiles (MS5, 32% des voix) devrait remporter le plus grand nombre de sièges à la Chambre des députés (229 sur 630 selon une projection YouTrend), mais aucun parti ni aucune coalition n'obtiendra la majorité absolue à la chambre basse (316 élus).

Premier parti au Parlement, le M5S est toutefois devancé par le bloc de droite formé de la Ligue (extrême droite), du parti de Silvio Berlusconi Forza Italia, des Frères d'Italie et du petit parti Noi Con l'Italia (UDC). Le bloc réunit 37% des suffrages, et la Ligue crée la surprise en s'imposant nettement devant Forza Italia (18% des voix contre 14%).

Arrivé en troisième position après cinq années au pouvoir, le Parti démocrate subit une claque avec moins de 20% des suffrages. Son dirigeant, l'ancien président du Conseil Matteo Renzi, a annoncé qu'il quittait ses fonctions de secrétaire.

Lundi matin, le chef de file de la Ligue Matteo Salvini et le leader du M5S, Luigi Di Maio, ont tour à tour revendiqué, à quelques minutes d'intervalle, le droit de gouverner l'Italie.

"Nous sommes ouverts à des discussions avec toutes les forces politiques", a déclaré le jeune chef du M5S, qui est âgé de 31 ans. "Nous ressentons la responsabilité de donner à l'Italie un gouvernement en tant que (...) force représentant l'ensemble de la nation."

Luigi Di Maio s'est dit certain que le président Sergio Mattarella, qui doit charger un dirigeant de constituer un cabinet, saurait comment diriger le pays dans cette période post-électorale délicate.

Le chef de l'Etat ne devrait pas lancer ouvrir formellement les discussions de coalition avant le début du mois prochain.

A Bruxelles, la Commission européenne s'est dite confiante dans la formation d'un exécutif stable. "Et dans l'intervalle, l'Italie a un gouvernement avec lequel nous collaborons étroitement", a souligné un porte-parole, en référence au gouvernement de Paolo Gentiloni (PD) chargé d'expédier les affaires courantes.

REVERS CUISANT POUR BERLUSCONI

A l'instar de Luigi Di Maio, Matteo Salvini a estimé lui aussi que son parti avait "le droit et le devoir de gouverner" l'Italie puisqu'il était désormais la première force politique de la coalition de droite.

Lors d'une conférence de presse, il a déclaré que les investisseurs ne devaient pas avoir peur d'un gouvernement dirigé par son parti, eurosceptique et anti-immigrés.

"L'euro a été, est et reste une erreur", a dit Matteo Salvini, tout en qualifiant "d'impensable" la tenue d'un référendum sur la monnaie unique.

La forte percée de la Ligue (+14 points de pourcentage depuis les précédentes élections de 2013) s'accompagne d'un revers cuisant pour Silvio Berlusconi.

Le "Cavaliere", âgé de 81 ans, a reçu lundi Matteo Salvini dans sa villa près de Milan. Il n'a fait aucun commentaire public.

A l'issue de la rencontre, Forza Italia s'est dit ouvert à l'idée d'accueillir d'autres partis au sein d'un gouvernement de centre droit, sans autres précisions.

PAS DE COALITION "MINESTRONE" POUR SALVINI

Avant l'entretien, Matteo Salvini a déclaré aux journalistes que la Ligue ne voulait pas d'une coalition "minestrone", mais qu'elle était disposée à discuter avec tous les partis. Claudio Borghi, responsable des questions économiques au sein du parti d'extrême droite, a indiqué que la Ligue contacterait prioritairement le M5S.

L'hypothèse d'une alliance Ligue-M5S, épouvantail pour les marchés financiers, est un des scénarios qui pourrait permettre à l'Italie de se doter d'un exécutif.

Pendant la campagne, Luigi Di Maio s'est cependant présenté comme "pro-Europe" et sous sa direction, le M5S ne parle plus d'organiser un référendum sur l'euro. Il a également promis de "vaincre les amis de (Viktor) Orban, de l'AfD et de (Marine) Le Pen", allusion aux partis idéologiquement proches de la Ligue.

"Un président du Conseil comme Salvini serait une victoire pour le racisme en Italie", estime Patrizia Calcaterra, une enseignante de 52 ans qui a voté pour le M5S en Sicile, où la formation antisystème a raflé près de 50% des voix.

Une alliance entre le M5S et le PD, dont les positions se sont rapprochées sur l'Europe, la protection sociale ou les impôts, est une autre hypothèse évoquée mais Matteo Renzi l'a repoussée lundi.

"Le peuple italien nous a demandé d'être dans l'opposition et c'est là que nous irons", a affirmé l'ex-président du Conseil. "Nous ne formerons jamais un gouvernement avec des forces antisystème."

Luigi Di Maio a de son côté estimé que les négociations à venir devraient porter "sur la politique, non l'idéologie".

Il a dit espérer parvenir à un accord avec d'autres partis sur une plateforme commune et faire reconnaître à son parti le droit de la mettre en oeuvre.

(Jean-Stéphane Brosse pour le service français)