Pas d'accord à l'Onu pour condamner les frappes occidentales en Syrie

NATIONS UNIES, 14 avril (Reuters) - Le projet de résolution présenté par la Russie pour faire condamner les frappes aériennes conduites en Syrie dans la nuit de vendredi à samedi par les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne n'a pas été adopté par le Conseil de sécurité réuni à la demande de Moscou.

Parmi les membres du Conseil, seules la Russie, la Chine et la Bolivie ont voté en faveur du projet. Huit pays s'y sont opposés et quatre autre se sont abstenus.

Pour être adopté, ce projet de résolution qui entendait "condamner l'agression commise contre la République arabe syrienne par les Etats-Unis et leurs alliés en violation du droit international et de la Charte des Nations unies", aurait dû recueillir neuf voix en sa faveur et qu'aucun membre permanent du Conseil de sécurité (Russie, Chine, France, Grande-Bretagne et Etats-Unis) n'y oppose son veto. (Michelle Nichols, Nicolas Delame pour le service français)