Pas de majorité parlementaire claire en Italie - projections

ROME, 4 mars (Reuters) - Aucune majorité claire ne semble se dessiner en Italie dans le futur parlement issu des élections législatives de dimanche, selon les premières projections diffusées par les télévisions sur la base de sondages sortie des urnes.

La coalition de droite formée autour de Forza Italia de Silvio Berlusconi et de la Ligue du Nord de Matteo Salvini est donnée en tête, mais avec un score cumulé estimé entre 33 et 36%, qui ne lui permettrait pas de décrocher une majorité absolue.

Au niveau des partis, c'est le M5S qui arrive largement en tête, avec un score estimé entre 28,8% et 30,8% des suffrages, selon les projections de l'institut SWG pour la chaîne de télévision privée La 7 diffusées à la fermeture des bureaux de vote, à 23h00 (22h00 GMT).

Le Parti démocrate est projeté entre 21 et 23%.

A droite, Forza Italia aurait entre 13,5 et 15,5% des voix, la Ligue du Nord étant donnée à ce stade entre 12,3 et 14,3% par SWG. Mais Sky TV donne la Ligue devant le parti de Berlusconi. La RAI les inscrit dans une même fourchette, entre 12,5 et 15,5%.

Les deux partis, dans le cadre de leur accord de coalition, sont convenus que la formation qui arriverait en tête prendrait la tête d'un éventuel gouvernement.

Les résultats complets ne sont pas attendus avant plusieurs heures et les sondages sortie des urnes en Italie se sont souvent révélés trompeurs par le passé. Mais si les projections pointent dans la bonne direction, l'Italie, troisième puissance économique de la zone euro, se dirige vers une situation de blocage politique. (Gavin Jones Henri-Pierre André pour le service français)