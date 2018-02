Pas de perspective de déblocage sur l'Ulster, dit le DUP

BELFAST, 14 février (Reuters) - Le parti unioniste DUP a dit mercredi ne pas croire que les discussions entre partis nord-irlandais déboucheront pour l'instant sur une solution afin de rétablir un gouvernement de dévolution et éviter une gestion directe de la province par Londres pour la première fois en dix ans.

"De notre point de vue, il n'existe actuellement pas de perspective pour que ces discussions débouchent sur la formation d'un nouvel exécutif", a déclaré Arlene Foster, la chef de file du DUP, dans un communiqué.

"Il incombe désormais au gouvernement de sa Majesté d'élaborer un budget. D'importantes décisions aux conséquences importantes pour tout le monde en Irlande du Nord sont dans les limbes depuis trop longtemps."

Il y a deux jours, la Première ministre britannique, Theresa May, et son homologue irlandais, Leo Varadkar, s'étaient dits optimistes lors d'une rencontre sur la possibilité de sortir de l'impasse, qui dure depuis plus d'un an.

Le Sinn Féin s'est retiré en janvier 2017 du gouvernement dans lequel il partageait le pouvoir avec le Parti unioniste démocratique (DUP), estimant ne pas être traité de manière équitable. Des élections législatives anticipées organisées deux mois plus tard n'ont pas débloqué la situation.

Simon Hamilton, un haut responsable du DUP, a jugé "impossible" de trouver un accord aujourd'hui mais il a assuré que son parti était prêt à reprendre des discussions dans le futur.

De précédentes négociations entre le Sinn Féin et le DUP ont échoué à plusieurs reprises l'an dernier.

Cela avait amené début novembre Nigel Dodds, chef de file du DUP au Parlement britannique, à dire que Londres allait reprendre la gestion directe de l'Irlande du Nord dans un "avenir proche".

Theresa May redoute que ce retour du "direct rule" fragilise l'équilibre délicat entre nationalistes et unionistes qui prévaut depuis les accords de paix du Vendredi-Saint, conclus en 1998 après trente ans de guerre dans la province.

Le gouvernement britannique a déjà été contraint d'élaborer un budget provisoire pour la province qui court jusqu'à fin mars. (Amanda Ferguson Guy Kerivel et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)