Patrimonium Swiss Real Estate Fund va augmenter son capital de 100 millions

Zurich (awp) - Patrimonium Real Estate Fund va procéder à une augmentation de capital au mois de juin. Il prévoit une augmentation d'environ 100 millions de francs suisses, avec droits préférentiels de souscription pour les détenteurs de parts. Les fonds récoltés serviront au financement de projets en cours, au développement du portefeuille et au remboursement de capitaux étranger, a précisé le fonds jeudi soir.

Les détails de l'augmentation ne seront publiés que juste avant la réalisation de l'augmentation. Le délai de souscription court du 21 juin au 3 juillet et la libération des parts interviendra le 9 juillet.

Le fonds détient un portefeuille d'immeubles d'habitation et mixtes et gère un parc d'une valeur d'environ 800 millions de francs suisses. Il investit principalement dans l'arc lémanique et dans les régions de Fribourg, Berne, Bâle et Zoug.

