Percona annonce la version GA de Percona Server pour MySQL 5.7.20 avec MyRocks

De meilleures performances à moindre coût pour les charges de travail à fort volume et les écriture intensives

RALEIGH, Caroline du Nord - 9 janv. 2018 - Percona, la société qui fournit MySQL®, MongoDB® et d'autres solutions et services de base de données open source, annonce aujourd'hui le lancement de Percona Server pour MySQL 5.7.20, une nouvelle versionincluant le moteur de stockage MyRocks, ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité de cryptage binaire du journal. La puissante combinaison de Percona Server for MySQL et de MyRocks permettra aux administrateurs de bases de données d'obtenir un débit supérieur pour les charges de travail à volume élevé et à écriture intensive. Optimisé pour le hardware moderne, le produit nécessite moins d'espace de stockage et réduit les coûts de maintenance, offrant un meilleur retour sur investissement pour les applications sur site et dans le cloud.

MyRocks est un moteur de stockage MySQL qui s'intègre à RocksDB, un projet open source Facebook. Il offre une performance de stockage flash améliorée grâce à l'efficacité de lecture, d'écriture et de stockage des données. Optimisé pour un stockage rapide et à faible temps de latence, il est idéal pour les applications intensives en écriture, telles que l'agrégation de données, l'IoT, la journalisation des transactions, la surveillance du système, le traitement des paiements et les systèmes de facturation. MyRocks nécessite moins d'espace de stockage SSD, offre plus d'endurance au stockage et garantit une meilleure capacité d'ES.

Percona Server for MySQL® est un remplacement gratuit, entièrement compatible, amélioré et open source pour MySQL qui offre des performances, une évolutivité et une instrumentation supérieures. La nouvelle fonction de cryptage démontre l'engagement de Percona à améliorer continuellement la sécurité et à répondre aux besoins des entreprises modernes. Avec plus de 4 000 000 téléchargements, Percona Server for MySQL offre des algorithmes de réglage automatique, prend en charge un hardware extrêmement performant et offre des performances et une fiabilité excellentes. Des milliers d'entreprises ont adopté Percona Server for MySQL pour de meilleures performances et une meilleure congruence que les autres serveurs MySQL. Percona Server for MySQL offre aussi plus d'évolutivité et de disponibilité, des sauvegardes améliorées et une visibilité accrue.

Peter Zaitsev, co-fondateur et PDG de Percona

«La solution combinée de Percona Server pour MySQL et MyRocks fournit ce dont presque toutes les entreprises ont besoin aujourd'hui: la capacité à traiter davantage de données à un coût nettement inférieur, ce qui améliore l'évolutivité, améliore le retour sur investissement et optimise l'expérience utilisateur. MyRocks est un excellent moteur de stockage pour les applications gourmandes en écriture, et les entreprises peuvent maintenant tirer profit de ces capacités en toute confiance, avec la performance, la disponibilité et la visibilité de Percona Server pour MySQL».

Mark Callaghan, MTS, Facebook

«Je suis impatient de voir la version GA de Percona Server pour MySQL avec MyRocks. Le travail que nous avons accompli avec Percona rend ce service accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs et nous sommes impatients de voir la communauté bénéficier de l'efficacité des performances fournie avec cette version».

Au sujet de Percona

Avec plus de 3,000 clients dans le monde entier, Percona est la seule compagnie qui fournit des solutions de classe Entreprise pour MySQL et MongoDB aussi bien sur les plateformes traditionnelles que celles dans le cloud. La compagnie fournit Logiciels, Support, Consulting et Services à certaines des marques Internet les plus larges et renommées telles que Cisco Systems, Time Warner Cable, Alcatel-Lucent, Rent the Runway, et la BBC, et également à de nombreuses PME désireuses d'optimiser les performances des applications tout en rationalisant l'efficacité des bases de données. Bien établis en tant que leaders d'opinion, les experts de Percona rédigent le contenu du Percona Data Performance Blog. Les conférences Percona Live attirent les participants et les conférenciers de renom du monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site www.percona.com.

Percona®, XtraBackup®, TokuDB® et Fractal Tree® sont des marques déposées de Percona LLC ou de ses filiales. Toutes les autres marques déposées et non déposées dans ce document sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.

