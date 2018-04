Percona offre de nouveaux services et produits logiciels afin d'aider les entreprises à obtenir des environnements de bases de données performants et durables

L'expertise de Percona en matière, notamment, de Plateforme en tant que Service et de Base de données en tant que Service, permet aux administrateurs d'optimiser la performance et de se concentrer sur des tâches plus stratégiques

RALEIGH, Caroline du Nord - 26 avril 2018 - Percona, la société offrant les solutions de classe entreprise MySQL®, MariaDB®, MongoDB® et PostgreSQL, ainsi que d'autres solutions et services de base de données open source, a annoncé la sortie de nouveaux services et produits logiciels, notamment un nouveau service Percona DBA, de nouveaux niveaux de Support et la nouvelle version de Percona Server pour MongoDB 3.6, qui est une alternative gratuite et améliorée de MongoDB Community Edition.

Étant donné que les bases de données open source sont désormais la norme dans les entreprises, les charges de travail de données stratégiques, aussi bien sur site que dans le cloud, nécessitent des administrateurs de base de données experts pour les décisions architecturales, l'affinement de la performance, la conformité à la sécurité et l'optimisation des requêtes, ainsi que la surveillance et la réponse aux alertes. Percona a aidé des milliers de clients à réaliser une meilleure performance, de meilleures économies et un meilleur retour sur investissement en permettant aux administrateurs de base de données d'optimiser la performance et de se concentrer sur l'amélioration des applications et du soutien de l'entreprise.

Les entreprises cherchent de plus en plus à déployer les bases de données open source dans des environnements cloud public pour bénéficier de la flexibilité, de l'évolutivité et de l'économie du déploiement cloud. Les annonces d'aujourd'hui reflètent l'engagement de Percona à aider les entreprises à tirer parti du cloud, en offrant une prise en charge complète de la migration des bases de données open source vers le cloud et en fournissant des services de soutien et d'administration de base de données conçus spécialement pour s'adapter à l'évolution du rôle des administrateurs de bases de données.

Percona DBA Service

Percona DBA Service est un service de base de données géré et flexible offrant un ensemble garanti de livrables programmés et proactifs. Grâce à l'expérience collective d'une équipe mondiale d'experts concernant la gestion des environnements de bases de données relationnelles de haute performance dans des environnements cloud et sur site, Percona DBA Service propose des services réactifs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365, d'affinement de la performance, de planification de la croissance, d'évaluation de la sécurité, de surveillance et de reporting de la santé, ainsi que des examens de la continuité des activités et plus encore.

Les services cloud tels qu'Amazon Aurora, Amazon RDS, Google Cloud et Microsoft Azure sont faciles à configurer, à exploiter et à mettre à l'échelle. De plus, ils offrent une capacité rentable et redimensionnable tout en automatisant les tâches administratives fastidieuses. Cependant, les bases de données stratégiques déployées dans les environnements DBaaS nécessitent toujours des décisions architecturales importantes, l'affinement de la performance, la conformité à la sécurité et l'optimisation des requêtes, ainsi que la surveillance et la réponse aux alertes. Percona DBA Service pour Amazon Aurora, Amazon RDS, Google Cloud et Microsoft Azure offrent la tranquillité d'esprit de savoir que l'architecture de la base de données est gérée et améliorée de manière proactive.

Nouveaux niveaux de Support

Les nouveaux niveaux de Support Standard, Entreprise et Premium de Percona offrent des abonnements de bases de données impartiaux, complets, réactifs et rentables pour les bases de données open source MySQL, MariaDB, MongoDB et PostgreSQL. Disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365, le Support Percona aide les entreprises à gérer la complexité et à atténuer les risques à l'aide des meilleurs logiciels open source, évitant ainsi le verrouillage des fournisseurs.

En outre, Percona lance de nouveaux niveaux de Support axés sur les DBaaS qui sont adaptés au rôle changeant des administrateurs de bases de données gérant les environnements cloud. Ces administrateurs nécessitent moins de soutien pour la gestion routinière des tâches opérationnelles automatisées dans le cloud, ce qui permet à Percona de réduire les coûts tout en continuant à offrir des services de support consultatifs impartiaux pour aider les clients à configurer correctement leurs instances, améliorer les schémas, affiner les requêtes, diagnostiquer les problèmes, bénéficier de fonctionnalités de base de données supplémentaires et, en fin de compte, tirer le meilleur parti de leurs déploiements.

Les nouveaux niveaux de Support seront disponibles à partir du 1er juillet 2018.

Percona Server pour MongoDB 3.6

Percona a annoncé la nouvelle version dePercona Server pour MongoDB 3.6, alternative gratuite et améliorée de MongoDB Community Edition. Percona Server pour MongoDB 3.6 contient toutes les nouvelles fonctionnalités introduites dans MongoDB Community Edition 3.6, notamment :

Écritures réessayables, ce qui garantit que les données sont écrites dans la base de données, même après une erreur réseau

Cohérence causale, ce qui permet d'obtenir des lectures fiables à partir de noeuds secondaires

Améliorations de la sécurité, notamment une meilleure écoute du réseau et des contrôles d'accès plus restrictifs

Améliorations de l'agrégation et des tableaux, permettant d'obtenir une plus grande souplesse d'interrogation

Avec plus de 300 000 téléchargements, Percona Server pour MongoDB offre tous les avantages en termes de coûts et d'agilité des logiciels open source gratuits et éprouvés, ainsi que des fonctionnalités d'entreprise pratiques. L'amélioration de la sécurité, de la fiabilité et de la flexibilité de Percona Server pour MongoDB 3.6 le rend idéal pour exécuter la base de données NoSQL MongoDB basée sur document dans des environnements de production, afin de prendre en charge les catalogues de produits, les chariots en ligne, les applications de l'Internet of Things (IoT), les applications mobiles/sociales, et plus encore.

Citations

Peter Zaitsev, co-fondateur et PDG de Percona

« Les charges de travail de base de données stratégiques nécessitent de l'expertise pour garantir que les ressources sont utilisées de manière optimale, afin d'obtenir la meilleure performance d'application possible. Percona élargit et développe ses offres, afin de garantir que les entreprises possèdent un partenaire pratique proposant des produits, des outils et des services prêts à l'emploi, pour assurer un environnement de base de données performant et durable. »

Au sujet de Percona

Avec plus de 3,000 clients dans le monde entier, Percona est la seule compagnie qui fournit des solutions de classe Entreprise pour MySQL, MariaDB, MongoDB et PostgreSQL aussi bien sur les plateformes traditionnelles que celles dans le cloud. La compagnie fournit Logiciels, Support, Consulting et Services à certaines des marques Internet les plus larges et renommées telles que Cisco Systems, Time Warner Cable, Alcatel-Lucent, Rent the Runway, et la BBC, et également à de nombreuses PME désireuses d'optimiser les performances des applications tout en rationalisant l'efficacité des bases de données. Bien établis en tant que leaders d'opinion, les experts de Percona rédigent le contenu du Percona Data Performance Blog. Les conférences Percona Live attirent les participants et les conférenciers de renom du monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site www.percona.com.

Percona®, XtraBackup®, TokuDB® et Fractal Tree® sont des marques déposées de Percona LLC ou de ses filiales. Toutes les autres marques déposées et non déposées dans ce document sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.

