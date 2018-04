Perial Asset Management acquiert un immeuble de bureaux auprès du Groupe Apicil à Lyon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Perial Asset Management, pour le compte de ses SCPI PFO2 et PFO, s'est porté acquéreur d'un immeuble de bureaux situé à Lyon Vaise. La transaction consiste en une opération de sale & lease back auprès du Groupe Apicil qui restera locataire dans le cadre d'un bail commercial avec engagement ferme de location de longue durée.L'ensemble immobilier, construit en 2010 par Sogelym Dixence, est composé de 3 bâtiments de 4 étages sur un rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol. Il développe une surface globale de 17 200 m² à usage de bureaux, et comprend un restaurant d'entreprise et une crèche.L'immeuble est situé sur les quais de Saône dans le 9ème arrondissement de Lyon. Ancien quartier industriel de Lyon, le secteur de Vaise a connu, depuis une vingtaine d'années, un important renouveau encouragé par les pouvoirs publics, avec notamment la création du Pôle Numérique de Lyon. L'immeuble est facilement accessible en voiture par les quais de Saône, le tunnel de la Croix-Rousse, et le périphérique Nord, et est directement relié par 2 lignes de bus au pôle multimodal de Vaise.Cet actif labellisé THPE est équipé de panneaux photovoltaïques et d'une GTB (Gestion Technique du Bâtiment) permettant une réduction de ses coûts de fonctionnement et une optimisation de ses besoins énergétiques.L'immeuble actuellement occupé par un utilisateur unique a été conçu afin d'offrir de multiples possibilités de division.