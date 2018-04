Pernod Ricard : Chiffre d’affaires 3e trimestre 2017/18

Regulatory News:

Communiqué - Paris, 19 avril 2018

TRES BONNE CROISSANCE INTERNE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS : +6,3% (CROISSANCE FACIALE : +0,2%) T3 : +9,3% CROISSANCE INTERNE, FAVORISÉE PAR LE DÉCALAGE DU NOUVEL AN CHINOIS CONFIRMATION DE L’OBJECTIF FY18 DANS LE HAUT DE LA FOURCHETTE ANNONCÉE1 : CROISSANCE INTERNE DU ROC2 AUTOUR DE +6% VERSEMENT D’UN ACOMPTE SUR DIVIDENDE : 1,01 € PAR ACTION LE 6 JUILLET 2018 EVOLUTION DE LA POLITIQUE DE DIVIDENDE

Chiffre d’affaires 9 mois

Le chiffre d’affaires pour les 9 premiers mois de l’exercice 2017/18 s’élève à 7 059 M€, avec une croissance interne de +6,3% tirée par les marchés émergents (+13%) :

Poursuite du dynamisme en Amérique +6% : bonne performance aux Etats-Unis et accélération de l’Amérique Latine

bonne performance aux Etats-Unis et accélération de l’Amérique Latine Asie-Reste du Monde très dynamique +10%, avec un retour confirmé à une forte croissance en Chine, Inde (en partie favorisé par la base de comparaison), Travel Retail et Afrique-Moyen Orient

avec un retour confirmé à une forte croissance en Chine, Inde (en partie favorisé par la base de comparaison), Travel Retail et Afrique-Moyen Orient Europe +2% : bonne dynamique en Europe de l’Est et stabilité en Europe de l’Ouest (bonne performance en Allemagne et au Royaume-Uni mais difficultés en Espagne et en France).

bonne dynamique en Europe de l’Est et stabilité en Europe de l’Ouest (bonne performance en Allemagne et au Royaume-Uni mais difficultés en Espagne et en France). Diversification des sources de croissance : Marques Stratégiques Internationales +7% : très bonne performance grâce à Martell, Jameson et le retour à la croissance de Chivas Marques Stratégiques Locales +7% : dynamisme dû essentiellement aux Whiskies Seagram’s (en partie favorisé par la base de comparaison en Inde) et à une performance à deux-chiffres d’Olmeca / Altos Vins Stratégiques : stabilité résultant de la poursuite d’une bonne croissance pour Campo Viejo compensée par le phasage défavorable des ventes au Royaume-Uni et de Kenwood aux Etats-Unis.



La croissance faciale s’élève à +0,2% en raison d’un effet de change négatif sur la période, essentiellement dû au renforcement de l’Euro, notamment par rapport au dollar américain.

1 Objectif donné au marché le 9 février 2018 d’une croissance interne du ROC entre +4% et +6%

2 ROC : Résultat Opérationnel Courant

Chiffre d’affaires T3

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017/18 affiche une croissance interne de +9,3% favorisée par le décalage du NAC et de Pâques1. Il s’élève à 1 977 M€ (facial : -0,5%). Cela résulte de :

La poursuite du dynamisme en Amérique +6%, avec une bonne performance à travers le continent

avec une bonne performance à travers le continent Asie-Reste du Monde +18% : performance sous-jacente dynamique, favorisée par le décalage du NAC et l’impact de la démonétisation en Inde en 2016/17

performance sous-jacente dynamique, favorisée par le décalage du NAC et l’impact de la démonétisation en Inde en 2016/17 Un déclin modeste en Europe -1% en raison de la poursuite des difficultés en Espagne et France, un phasage défavorable des expéditions en Russie et une base de comparaison difficile au Royaume-Uni.

Acompte sur dividende

Le Conseil d’Administration, réuni le 18 avril 2018 sous la présidence de Monsieur Alexandre Ricard, a décidé de verser un acompte sur dividende de 1,01 € par action au titre de l’exercice 2017/18 en cours. Comme les années précédentes, cet acompte est égal à 50% du dividende de l’exercice antérieur.

Cet acompte sera détaché le mercredi 4 juillet et mis en paiement le vendredi 6 juillet 2018.

Evolution de la politique de dividende

L’accélération de la croissance des résultats et du désendettement depuis l’exercice 2015/16 amène le Conseil d’Administration du Groupe à recommander une inflexion de sa politique de dividende, qui sera soumise au vote de l’Assemblée Générale du 21 novembre 2018. Le Conseil recommande d’augmenter progressivement le taux de distribution des dividendes sur les 3 prochaines années à environ 50% du résultat net courant, à partir de l’exercice 2017/18 (vs une politique historique de distribution d’environ un tiers).

Le Groupe reste engagé à saisir les opportunités d’acquisition créatrices de valeur tout en conservant sa notation investment grade.

A cette occasion, Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, déclare :

« La croissance de nos ventes de +6,3% lors des 9 premiers mois de l’exercice 2017/18 est très bonne. Notre stratégie reste cohérente et délivre des résultats tangibles, notamment en termes de diversification de nos sources de croissance.

Nous confirmons notre objectif annuel dans le haut de la fourchette annoncée le 9 février 20182, avec une croissance interne du Résultat Opérationnel Courant pour l’exercice fiscal 2017/18 autour de +6%3.»

Toutes les données de croissance indiquées dans ce communiqué font référence à la croissance interne, sauf mention contraire. Les chiffres peuvent faire l’objet d’arrondis.

1 Nouvel An Chinois (NAC) : 16 février 2018 vs 28 janvier 2017 et Pâques 1 avril 2018 vs 16 avril 2017

2 Objectif donné au marché le 9 février 2018 d’une croissance interne du ROC entre +4% et +6%

3 Pour l’ensemble de l’exercice 2017/18, l’impact de change est estimé à environ -200 M€ sur le Résultat Opérationnel Courant basé sur les taux moyens de change, y compris taux projetés au 13 avril 2018, notamment un taux EUR/USD de 1,23

Définitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS

Le processus de gestion de Pernod Ricard repose sur les indicateurs alternatifs de performance suivants, choisis pour la planification et le reporting. La direction du Groupe estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre la performance du Groupe. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

Croissance interne

La croissance interne est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que des acquisitions et cessions.

L’impact des taux de change est calculé en convertissant les résultats de l'exercice en cours aux taux de change de l'exercice précédent.

Pour les acquisitions de l'exercice en cours, les résultats post-acquisition sont exclus des calculs de croissance interne. Pour les acquisitions de l'exercice précédent, les résultats post-acquisition sont inclus sur l’exercice précédent, mais sont inclus dans le calcul de la croissance organique sur l’exercice en cours seulement à partir de la date anniversaire d'acquisition.

Lorsqu'une activité, une marque, un droit de distribution de marque ou un accord de marque d’agence a été cédé ou résilié, sur l’exercice précédent, le Groupe, pour le calcul de la croissance interne, exclut les résultats de cette activité sur l’exercice précédent. Pour les cessions ou résiliations de l’exercice en cours, le Groupe exclut les résultats de cette activité sur l’exercice précédent à partir de la date de cession ou résiliation.

Cet indicateur permet de se concentrer sur la performance du Groupe commune aux deux exercices, performance que le management local est plus directement en mesure d'influencer.

Résultat opérationnel courant

Le Résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges opérationnels non courants.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 9 010 millions d’euros en 2016/17. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard possède l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Le Groupe compte environ 18 500 collaborateurs et s’appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 « Sociétés de Marques » et 86 « Sociétés de Marché » présentes sur chaque marché clé. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable. La stratégie et les ambitions de Pernod Ricard sont fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens éthique.

Prochaines communications

DATE1 EVENEMENT Mercredi 6 juin 2018 Conférence téléphonique Asie Mercredi 29 août 2018 Chiffre d’affaires et Résultats 2017/18 Jeudi 18 octore 2018 Chiffre d’affaires T1 2018/19 Mercredi 21 novembre 2018 Assemblée Générale

1 Ces dates sont susceptibles d’évoluer

Annexes

Chiffre d’affaires 9 mois par Région

Chiffre d'affaires (en millions d'euros) S1 2016/17 S1 2017/18 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 1 431 28,3% 1 399 27,5% (32) -2% 79 6% (13) -1% (98) -7% Asie / Reste du Monde 2 040 40,3% 2 065 40,6% 25 1% 136 7% (1) 0% (110) -5% Europe 1 589 31,4% 1 619 31,8% 29 2% 42 3% (4) 0% (8) -1% Monde 5 061 100,0% 5 082 100,0% 22 0% 256 5% (19) 0% (216) -4% Chiffre d'affaires (en millions d'euros) T3 2016/17 T3 2017/18 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 602 30,3% 545 27,5% (58) -10% 37 6% 0 0% (95) -16% Asie / Reste du Monde 837 42,1% 901 45,6% 64 8% 151 18% (0) 0% (87) -10% Europe 547 27,5% 532 26,9% (15) -3% (4) -1% (1) 0% (11) -2% Monde 1 987 100,0% 1 977 100,0% (9) 0% 184 9% (1) 0% (192) -10% Chiffre d'affaires (en millions d'euros) Fin mars 2016/17 Fin mars 2017/18 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 2 033 28,9% 1 943 27,5% (90) -4% 116 6% (13) -1% (192) -9% Asie / Reste du Monde 2 878 40,8% 2 966 42,0% 88 3% 286 10% (1) 0% (197) -7% Europe 2 136 30,3% 2 150 30,5% 14 1% 38 2% (5) 0% (19) -1% Monde 7 047 100,0% 7 059 100,0% 12 0% 440 6% (20) 0% (408) -6%

Les Spiritueux en vrac sont alloués par Région en fonction du poids des Régions dans le Groupe.

Impact de change 9 mois 2017/18 sur le Chiffre d’affaires

Effet devises à fin mars 2017/18 Evolution des taux moyens Sur le chiffre d'affaires (en millions d'euros) 2016/17 2017/18 % Dollar américain USD 1,09 1,19 9,9% (170) Yen japonais JPY 117,75 132,16 12,2% (15) Roupie indienne INR 72,92 76,97 5,5% (39) Peso argentin ARS 16,68 21,73 30,3% (23) Yuan chinois CNY 7,38 7,81 5,8% (42) Livre sterling GBP 0,86 0,89 3,4% (11) Autres devises (108) Total (408)

