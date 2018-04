Pharma : la fièvre des fusacs 0 1 20/04/2018 | 09:20 Envoyer par e-mail :

Le secteur pharmaceutique enregistre depuis le début de l'année une vague d'opérations de fusion et acquisition, les grands laboratoires étant à la recherche d'actifs prometteurs pour doper leurs portefeuilles. Takeda Pharmaceutical a soumis le 19 avril une offre indicative à l'irlandais Shire pour l'équivalent de 43 milliards de livres (49,4 milliards d'euros), ce qui a dopé le cours de ce dernier de 5,9% en fin de séance hier. A peine l'offre du Japonais rejetée, des rumeurs ont commencé à circuler sur un intérêt supposé d'Allergan, le fabricant du Botox. L'Américain a dans un premier temps entretenu le doute avant de déclarer officiellement hier soir qu'il n'entrera pas dans la bataille. Takeda a jusqu'à la date-butoir du 25 avril, selon le droit britannique des OPA, pour lancer une offre ferme sur Shire ou y renoncer. Un rapprochement entre ces deux géants serait de loin la plus grosse opération de fusion de l'industrie pharmaceutique cette année. Shire avait lui-même vendu son activité d'oncologie un peu plus tôt ce mois d'avril à Servier pour 2,4 milliards de dollars (1,9 milliards d'euros) facilitant l'implantation commerciale du groupe français aux Etats-Unis.

Après un pic à 202 milliards de dollars en 2014, le total des fusions et acquisitions dans la « big pharma » est retombé à 95 milliards de dollars l’an passé, selon Bloomberg.







Avec ces opérations, le secteur pharmaceutique reste l'un des principaux pourvoyeurs de l'actualité des fusions acquisitions. La recomposition du paysage se poursuit et la bataille pour Shire n'est sans doute qu'un nouvel épisode dans un feuilleton qui est loin d'être terminé. Procter & Gamble a lui annoncé l’acquisition des activités de santé grand public du laboratoire allemand Merck KGaA pour 3,4 milliards d’euros. Cette division avait réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 911 millions d’euros. Cette acquisition permettra au géant américain de mieux se développer sur le marché des médicaments sans ordonnance.De son côté, le laboratoire Suisse Novartis va acquérir l'américain AveXis , spécialiste de la thérapie génique, pour 8,7 milliards de dollars (7,1 milliards d’euros). La thérapie génique est l’un des domaines sur lesquels l’industrie pharmaceutique mise le plus. Les maladies qu’elle permet de traiter sont rares mais les médicaments peuvent être vendus très cher. L'opération a été annoncée au début du mois.Le champion national Sanofi va pour sa part vendre Zentiva, son activité de médicaments génériques en Europe, au fonds d’investissement américain Advent pour la somme de 1,9 milliard d’euros. Ce projet de cession remonte à 2015 lorsque la nouvelle feuille de route du groupe avait été présentée, mais il n'avait jamais été mis en oeuvre jusqu'ici.Avec ces opérations, le secteur pharmaceutique reste l'un des principaux pourvoyeurs de l'actualité des fusions acquisitions. La recomposition du paysage se poursuit et la bataille pour Shire n'est sans doute qu'un nouvel épisode dans un feuilleton qui est loin d'être terminé.

