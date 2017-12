(Actualisé avec pape François, § 8)

Les équipes de secours étaient à la recherche de survivants dimanche dans le sud des Philippines après le passage d'une tempête tropicale qui a fait quelque 200 morts et des dizaines de milliers de sans-abri.

Les Philippines subissent un vingtaine de typhons par an et des alertes sont régulièrement émises, mais les habitants de l'île de Mindanao ont été surpris par l'ampleur des destructions apportées par la tempête tropicale Tembin.

L'île de Mindanao a en outre été frappée par un incendie samedi à Davao dans un centre commercial. Le bilan provisoire est de 37 morts, pour la plupart des salariés d'un centre d'appel.

Le bilan de la tempête pourrait lui encore s'alourdir alors que 159 personnes sont portées disparues. Quelque 70.000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile.

Selon des responsables, de nombreux villageois n'ont pas tenu compte des alertes qui recommandaient de quitter les zones côtières et les rives des cours d'eau et ont été emportés par des crues soudaines et des glissements de terrain.

Dimanche, la tempête se dirigeait vers l'ouest et la mer de Chine du Sud, en direction du sud du Vietnam, avec des rafales pouvant atteindre 120 km/h.

Les Nations unies ont proposé leur aide, a annoncé un porte-parole du secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres.

Le pape François, lors de sa bénédiction hebdomadaire place Saint-Pierre, au Vatican, a adressé ses prières aux victimes philippines. "Dieu miséricordieux, accueille les âmes des morts et réconforte ceux qui souffrent de cette calamité", a-t-il dit.

La semaine derrière, un typhon a balayé le centre des Philippines, faisant 46 morts.

En 2013, le super typhon Haiyan avait fait près de 8.000 morts et 200.000 sans-abri. (Manuel Mogato; Danielle Rouquié pour le service français)