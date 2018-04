Pictet AM achète de l'or et des obligations émergentes en monnaies locales

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pictet AM a pris une position acheteuse sur l’or pour bénéficier de son statut de valeur refuge. C'est la principale nouveauté du baromètre de la société de gestion qui annonce ce mois-ci un "ciel menaçant, mais pas d’avis de tempête". Pictet AM conserve donc sa position neutre en actions mondiales. "Le plafonnement de la croissance, les hausses de taux et la montée des risques géopolitiques contrebalancent les perspectives bénéficiaires favorables", justifie Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d’investissement.Le gestionnaire d'actifs garde également une préférence pour le Japon et l'Europe face aux Etats-Unis. "Les actions américaines sont en effet plus chères et les attentes bénéficiaires pour 2018 nous semblent excessives. De plus, la BCE et la BoJ resteront beaucoup plus accommodantes que la Fed cette année", ajoute l'expert de Pictet AM.Sur le marché obligataire, les gérants restent prudents face aux marchés obligataires européens, dont les valorisations paraissent excessives. En revanche, ils ont pris une position acheteuse en obligations émergentes en monnaies locales, "car ce marché offre un rendement élevé et les devises sont largement sous-évaluées. L'inflation en Russie et en Amérique latine sont pour l'essentiel maîtrisées et les Banques centrales baissent leurs taux directeurs. La reprise du commerce mondial constitue aussi un élément favorable", explique Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.