Pictet AM estime que la guerre commerciale pourrait accélérer l'ouverture de la Chine

Pictet AM identifie un possible effet secondaire positif dans les tensions commerciales actuelles entre la Chine et les Etats-Unis : cela pourrait bien accélérer l’ouverture à la participation étrangère du secteur chinois des services. "La Chine a promis d’ouvrir un peu plus son économie, en s’engageant notamment à accélérer le rythme des réformes de la propriété pour le secteur financier du pays, avec un calendrier de mise en œuvre de seulement quelques mois, ce qui pourrait éviter une guerre commerciale", estime Patrick Zweifel, Chief Economist de Pictet AM.Par ailleurs, le gestionnaire d'actifs estime que le Brésil et l'Argentine pourraient être les principaux bénéficiaires des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Ces deux pays détiennent déjà une large part des exportations de soja vers la Chine. Celle-ci pourrait même encore grossir si la Chine décide de stopper ses importations en provenance des États-Unis."Cette situation nouvelle pourrait offrir de nouvelles occasions aux investisseurs non seulement dans le secteur agricole, mais aussi dans ceux qui lui sont liés comme l'industrie, les infrastructures et l'équipement industriel", explique Pictet AM.