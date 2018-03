Pictet AM reste neutre sur les actions mondiales

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pictet AM maintient sa position neutre sur les actions mondiales. "La croissance bénéficiaire devrait être très favorable cette année. Mais les craintes inflationnistes devraient se renforcer dans les prochains mois en raison de la vigueur de l’économie américaine et l’économie chinoise, de son côté, a notablement ralenti depuis le début de l’année", souligne Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM.Par régions, le gestionnaire d'actifs privilégie les actions du Japon, dont l'économie est tirée par une importante demande domestique et des exportations florissantes. La Banque du Japon reste très accommodante et les valorisations comptent parmi les moins chères des pays développés.Pictet AM reste également surpondéré sur les actions européennes. "Le cycle économique européen est récent et permet d'anticiper une importante progression des marges. La Banque centrale européenne devrait de plus conserver une politique monétaire accommodante durant une longue période", justifie Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.Par ailleurs le gestionnaire d'actifs reste prudent face aux actions américaines. Il estime que le consensus sur la croissance bénéficiaire est trop élevé. "L'économie US a probablement atteint un pic et les hausses de salaire vont peser sur les marges", explique Frédéric Rollin.Enfin, Pictet AM les souspondère toujours les obligations.