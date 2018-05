Pictet AM reste neutre sur les actions mondiales

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pictet AM a maintenu une position neutre en actions mondiales. "La croissance bénéficiaire devrait certes être très favorable cette année, mais les banques centrales américaine et chinoise ont adopté une attitude résolument sévère et l’économie mondiale semble marquer le pas", justifie le conseiller en stratégie d’investissement Frédéric Rollin. Par pays, le gérant est particulièrement prudent envers les actions américaines.Aux Etats-Unis, les indicateurs avancés montrent que l'économie américaine a atteint un pic tandis que la Fed devrait pour autant continuer de monter ses taux et peser sur le marché. "De plus, les attentes bénéficiaires sur ce marché nous semblent exagérées", conclut Frédéric Rollin.En revanche, l'Europe et le Japon ont les faveurs du gérant de Pictet AM. L'économie nipponne semble marquer le pas, mais la politique monétaire de la banque centrale reste très accommodante et les valorisations comptent parmi les moins chères des pays développés. En Europe, le cycle économique est relativement récent et devrait permettre une progression durable des marges. Les actions offrent des rendements très supérieurs aux obligations. Enfin, la récente faiblesse des indicateurs économiques pourrait amener la Banque centrale européenne à retarder la normalisation de sa politique monétaire, détaille le conseiller en stratégie d'investissement de Pictet AM Frédéric Rollin.