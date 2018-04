Pictet Wealth Management décèle des opportunités dans le crédit de qualité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le rendement à 10 ans s’est inscrit en hausse depuis le début de l’année, sur fond de relèvement des taux de la Fed et d’accélération de la croissance économique, observe Pictet Wealth Management. Le risque d’une réaction exagérée des rendements conforte le gestionnaire d'actifs dans le maintien d’une duration courte au niveau des obligations d’Etat de référence.Même si la prudence reste de mise, l'environnement actuel, caractérisé par une croissance économique soutenue et une inflation modérée, devrait créer des opportunités dans les segments les plus qualitatifs du marché du crédit, estime Pictet Wealth Management.