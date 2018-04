Pictet Wealth Management privilégie les actions des marchés développés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bien que les marchés se soient stabilisés au fil du mois de février, la volatilité ne devrait pas retomber aux bas niveaux de l'an dernier, indique Pictet Wealth Management. Néanmoins, après la publication de résultats trimestriels robustes et dans un contexte de croissance vigoureuse et synchronisée, le gérant reste positif à l'égard des actions des marchés développés.La possibilité d'une augmentation de la volatilité crée des opportunités d'investissement – mais exige une vigilance redoublée, notamment si des signes de surchauffe de l'économie entraînent un nouvel accès de nervosité sur les marchés obligataires.Le creusement procyclique du déficit budgétaire américain, dans le sillage de la réforme fiscale, et l'accord autorisant l'augmentation des dépenses fédérales devraient se traduire par une hausse de la prime de terme, justifiant la position de Pictet Wealth Management de duration courte dans les obligations d'Etat de référence. Le gérant continue de privilégier les titres à haut rendement de qualité supérieure.La normalisation progressive des politiques monétaires devrait impliquer à terme une plus grande sélectivité dans l'allocation des capitaux, mais aussi créer un environnement propice aux gérants actifs, estime Pictet Wealth Management.