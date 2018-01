Pictet Wealth Management souligne le risque d'un regain d'agressivité de la Fed en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pictet Wealth Management maintient pour l'heure sa prévision selon laquelle la Réserve fédérale américaine procèdera à deux hausses de taux cette année, plus particulièrement en mars et en juin. Mais, "le terrain est en train de bouger, et il y a désormais un risque de hausses additionnelles en deuxième moitié de l’année", observe Thomas Costerg, Economiste US Senior chez Pictet Wealth Management.L'expert met en avant le fait que les membres de la Fed ont désormais tendance a réévaluer à la hausse leurs pronostics de croissance pour y intégrer l'impact des baisses d'impôts."Nous pensons que le récent discours de Bill Dudley, de la Fed de New York, mérite une attention particulière. Adoptant un ton bien plus optimiste que ses collègues, notamment sur la croissance américaine, les propos de Dudley pourraient présager une communication bien plus hawkish de la part de la Fed dans les prochaines semaines", explique Thomas Costerg, Economiste US Senior chez Pictet Wealth Management.