Pimco nomme un responsable de la gestion des portefeuilles européens à haut rendement

Pimco a annoncé la nomination de David Forgash au rang d'Executive Vice President et Responsable de la gestion des portefeuilles européens à haut rendement (Head of European High Yield Portfolio Management). Il travaillera depuis les bureaux du gestionnaire d'actifs à Londres et rapportera à Eve Tournier, Managing Director et Responsable de la gestion de portefeuilles Crédit Européen (Head of European Credit Portfolio Management).Dans le cadre de ce poste nouvellement créé, David Forgash sera responsable de l'ensemble des investissements de Pimco sur le marché européen du haut rendement.Fort de 23 ans d'expérience dans le domaine des investissements, David Forgash travaillait chez Millenium Capital Partners en tant que gérant de portefeuilles senior spécialisé dans le crédit européen avant de rejoindre Pimco.