Plus de 300 migrants interceptés par les gardes-côtes libyens

TRIPOLI, 19 février (Reuters) - Les gardes-côtes libyens ont annoncé avoir intercepté deux canots pneumatiques avec 324 migrants à bord lundi au large de Zouwara, sur la côte ouest de la Libye.

La plupart venaient d'Afrique subsaharienne (Tchad, Nigeria, Mali, Côte d'Ivoire), d'autres de Tunisie, du Pakistan, et du Maroc, a déclaré le porte-parole des gardes-côtes, Ayoub Kassem, dans un communiqué.

Le nombre de migrants et réfugiés tentant de rejoindre l'Europe via la Méditerranée à partir des côtes libyennes a fortement baissé depuis que les groupes armés locaux, sous la pression de l'Italie et l'Union européenne, ont commencé en juillet dernier à bloquer les départs, notamment du port de Sabratha, haut-lieu de l'activité des passeurs.

Mais des embarcations continuent d'être lancées des côtes situées à l'est de Tripoli. Plusieurs dizaines de migrants auraient ainsi péri au début du mois à bord d'un bateau parti de Zouwara.

Ce port a été très utilisé par les passeurs jusqu'en 2015, date à laquelle la population locale s'est révoltée contre le trafic après la mort de plusieurs centaines de migrants dans un naufrage.

Depuis le début de l'année, un peu plus de 3.500 migrants partis de Libye sont arrivés en Italie, soit une baisse de 62% par rapport à la même période de 2017, selon les statistiques du ministère italien de l'Intérieur.

Les trois principales nationalités déclarées par les migrants arrivant en Italie sont les nationalités érythréenne, tunisienne et pakistanaise. (Ahmed Elumami, Aidan Lewis Jean-Stéphane Brosse pour le service français)