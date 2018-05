Bourse de Paris : Plus haut de l'année pour le CAC40, stop ou encore ? 0 0 11/05/2018 | 08:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires L'indice parisien a clôturé hier sur un plus haut 2018. La semaine s'annonce faste pour les marchés mondiaux, malgré les remous liés au retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. Le CAC40 a signé hier soir sa meilleure clôture 2018, à 5.545 points, après avoir grappillé un peu de terrain tout au long de la semaine, marquée par une volatilité minimaliste puisque les trois hausses ont été plafonnées à 0,28% et la baisse à -0,17%. Les ponts du mois de mai n’ont pas aidé, ce qui n’a pas empêché le CAC40 dividendes réinvestis de signer un nouveau plus haut historique hier, à 14.277 points. La tendance positive se retrouve partout sur la planète finance, puisque Wall Street a encore pris de la hauteur hier avec des gains copieux pour le Dow Jones (+0,8%), le S&P500 (+0,94%) et le Nasdaq 100 (+1,02%). En Asie, les indices engrangent leurs plus gros gains hebdomadaires depuis la mi-février.



Ni les craintes sur la dynamique du marché des smartphones, ni les menaces de guerre commerciale, ni la sortie américaine du traité nucléaire iranien et les bruits de botte au Proche-Orient ne sont parvenues à troubler la progression des places financières depuis le début du mois de mai. Hier, le marché américain a été conforté dans sa dernière analyse des commentaires de la Fed par les données sur l’inflation. Les prix ont progressé moins vite que prévu en avril, une donnée qui vient enrichir les arguments en faveur du scénario de deux relèvements de taux directeurs d’ici la fin de l’année, en balance avec trois tours de vis.



Les indicateurs avancés



Les temps forts économiques du jour



Programme fortement réduit pour terminer la semaine, avec les prix à l’importation américains (14h30, consensus +0,5%) et l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan (16h00, consensus 98,4). Les investisseurs écouteront dans l’intervalle le discours de Mario Draghi lors d’une conférence à Florence, avec un démarrage prévu à 15h15.



L’euro a repris quelques couleurs face au dollar à 1,19174. Les cours du brut se sont un peu assagis, à 71,30 USD pour le WTI et 77,30 USD pour le Brent. L’or navigue toujours dans un canal étroit, à 1.320 USD ce matin, en légère baisse.



Les principaux changements de recommandations



• HSBC passe de 13 à 9,50 euros sa valorisation d’Air France KLM en restant acheteur.

• Berenberg passe d’acheter à conserver sur Solutions 30, malgré un objectif porté de 38,50 à 42,50 euros.

• Kepler Cheuvreux reste acheteur de TechnipFMC en relevant de 31 à 32,50 euros son objectif.

• JP Morgan reste à surpondérer sur TechnipFMC, avec un objectif réduit de 37 à 36 euros.





L’actualité des sociétés



En France, Saint-Gobain et Sika ont enterré la hache de guerre. Le Français ne prendra pas le contrôle du Suisse, qui lui rachète une partie des titres qui doivent être acquis auprès de SWH. EDF a acquis 750 MW d’actifs de production au Chili. ArcelorMittal a dépassé les attentes trimestrielles. L’ex-responsable de la sécurité de l’usine Lafarge au cœur d’un scandale de financement de l’Etat Islamique a été mis en examen à Paris.



Il reste quelques publications européennes emblématiques en cette dernière séance de la semaine, notamment le concessionnaire italien Atlantia ou la compagnie aérienne allemande Lufthansa. En Allemagne toujours, la direction d’Innogy a refusé de se prononcer sur l’OPA d’E.ON, dans le cadre du démantèlement décidé par RWE. Volvo Cars, le constructeur suédois détenu par le chinois Geely, aurait mandaté Citi, Goldman Sachs et Morgan Stanley pour préparer son entrée en bourse, probablement à Stockholm et Hong Kong, a appris Bloomberg. Tout le monde se demande quand Apple franchira le cap des 1.000 milliards de dollars de capitalisation. Il manque environ 7% de gains pour que la société californienne entre dans l'histoire. Ni les craintes sur la dynamique du marché des smartphones, ni les menaces de guerre commerciale, ni la sortie américaine du traité nucléaire iranien et les bruits de botte au Proche-Orient ne sont parvenues à troubler la progression des places financières depuis le début du mois de mai. Hier, le marché américain a été conforté dans sa dernière analyse des commentaires de la Fed par les données sur l’inflation. Les prix ont progressé moins vite que prévu en avril, une donnée qui vient enrichir les arguments en faveur du scénario de deux relèvements de taux directeurs d’ici la fin de l’année, en balance avec trois tours de vis.Les indicateurs avancés restent bien orientés en Europe ce matin Programme fortement réduit pour terminer la semaine, avec les prix à l’importation américains (14h30, consensus +0,5%) et l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan (16h00, consensus 98,4). Les investisseurs écouteront dans l’intervalle le discours de Mario Draghi lors d’une conférence à Florence, avec un démarrage prévu à 15h15.L’euro a repris quelques couleurs face au dollar à 1,19174. Les cours du brut se sont un peu assagis, à 71,30 USD pour le WTI et 77,30 USD pour le Brent. L’or navigue toujours dans un canal étroit, à 1.320 USD ce matin, en légère baisse.• HSBC passe de 13 à 9,50 euros sa valorisation d’en restant acheteur.• Berenberg passe d’acheter à conserver sur, malgré un objectif porté de 38,50 à 42,50 euros.• Kepler Cheuvreux reste acheteur deen relevant de 31 à 32,50 euros son objectif.• JP Morgan reste à surpondérer sur, avec un objectif réduit de 37 à 36 euros.En France,. Le Français ne prendra pas le contrôle du Suisse, qui lui rachète une partie des titres qui doivent être acquis auprès de SWH.a acquis 750 MW d’actifs de production au Chili.a dépassé les attentes trimestrielles. L’ex-responsable de la sécurité de l’usineau cœur d’un scandale de financement de l’Etat Islamique a été mis en examen à Paris.Il reste quelques publications européennes emblématiques en cette dernière séance de la semaine, notamment le concessionnaire italienou la compagnie aérienne allemande. En Allemagne toujours, la direction d’Innogy a refusé de se prononcer sur l’OPA d’E.ON, dans le cadre du démantèlement décidé par RWE., le constructeur suédois détenu par le chinois Geely, aurait mandaté Citi, Goldman Sachs et Morgan Stanley pour préparer son entrée en bourse, probablement à Stockholm et Hong Kong, a appris Bloomberg.. Il manque environ 7% de gains pour que la société californienne entre dans l'histoire.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DJ INDUSTRIAL 0.80% 24739.53 -1.45% NASDAQ 100 1.02% 6963.5476 5.83% NASDAQ COMP. 0.89% 7404.9748 5.24% S&P 500 0.94% 2723.07 -0.04%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue