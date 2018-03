Pologne-Première plainte dans le cadre de la loi sur la Shoah

VARSOVIE, 4 mars (Reuters) - Une plainte a été déposée en Pologne contre un journal argentin accusé d'avoir enfreint la nouvelle loi qui interdit de suggérer que la Pologne a été complice de l'extermination des juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il semble que ce soit la première action en justice dans le cadre de cette nouvelle loi, dite loi Holocauste, qui vient d'entrer en vigueur.

La nouvelle législation prévoit des peines allant jusqu'à trois ans de prison pour ceux qui feraient mention du terme "camps de la mort polonais" ou laisserait entendre que la nation ou l'Etat polonais ont été complices des crimes de guerre de l'Allemagne nationale-socialiste.

Les Etats-Unis et Israël ont estimé que cette loi allait paralyser la recherche et la liberté d'expression.

La plainte a été déposée contre le quotidien argentin Pagina 12 par la Ligue polonaise contre la diffamation, une ONG qui fait campagne pour protéger la réputation historique de la Pologne à l'étranger. Le journal dit ne pas avoir été informé officiellement de la plainte.

Pagina 12 est accusé d'avoir, en décembre 2017, utilisé une photographie de ceux qu'on a surnommé les "soldats maudits", des résistants polonais qui ont combattu les communistes après la guerre, pour illustrer un article sur le pogrom de Jedwabne de juillet 1941. Lors de ce massacre, des Polonais alliés aux occupants nazis ont tué au moins 340 juifs.

La Ligue estime qu'il s'agit là de "manipulation", d'"un acte au détriment de la nation polonaise".

"SOLDATS MAUDITS"

Si de nombreux "soldats maudits" sont considérés comme des héros pour leur lutte contre la domination soviétique, certains ont néanmoins organisé des meurtres de Juifs, de Biélorusses et autres minorités.

Dans un article diffusé sur son site internet samedi soir, Pagina 12 indique n'avoir appris la nouvelle que via les dépêches des agences de presse internationales.

"Si elle réussit, cette tentative de censure internationale est susceptible de porter atteinte à la liberté d'expression dans le monde entier", lit-on dans l'article de Pagina 12.

Le vice-ministre de la justice, Michal Wojcik, a dit espérer que la plainte aboutisse.

"L'organisation a le droit de faire cette notification. Si la plainte est jugée recevable - et ce devrait être le cas - alors, il y aura procès", a déclaré Michal Wojcik à la station de radio privée Zet.

Des juifs de toute l'Europe ont été envoyés dans les camps de la mort - Auschwitz, Treblinka, Belzec et Sobibor - construits et gérés par les Allemands en Pologne occupée, qui abritait à l'époque la plus importante communauté juive d'Europe.

Quelque trois millions de Juifs qui vivaient dans la Pologne d'avant-guerre ont été tués par les nazis, soit à peu près la moitié des Juifs exterminés dans le cadre de la Shoah.

Plusieurs milliers de Polonais ont risqué leur vie pour protéger leurs voisins juifs durant la Guerre. Mais les travaux de recherche publiés depuis la chute du communisme en 1989 ont montré que plusieurs milliers de Polonais ont également tué des juifs ou dénoncé ceux qui les cachaient à l'occupant nazi, ce qui a remis en cause le récit national selon lequel la Pologne n'aurait été qu'une victime.

Selon les chiffres du Musée du mémorial de l'Holocauste des États-Unis, les nazis, qui ont envahi la Pologne en 1939, ont également tué au moins 1,9 million de Polonais non juifs. (Agnieszka Barteczko et Anna Wlodarczak-Semczuk avec Luc Cohen et Jorge Otaola à Buenos Aires; Danielle Rouquié pour le service français)