Portugal - S&P confirme la note Bbb-, perspective stable

(Actualisé avec des précisions)

16 mars (Reuters) - Standard & Poor's a annoncé vendredi confirmer la note à long terme Bbb- du Portugal, laquelle est assortie d'une perspective stable.

L'agence de notation estime que la reprise économique du Portugal aura des effets positifs pour les finances publiques et permettra une baisse du ratio de la dette publique au PIB jusqu'en 2021.

La perspective stable reflète un équilibre des risques au regard des ratings.

S&P ajoute qu'elle pourrait relever la note du Portugal si elle observait des progrès plus rapides qu'elle ne l'envisage actuellement dans le désendettement externe et dans la réduction de la dette publique.

S&P a par ailleurs confirmé les notes AAA du Luxembourg et du Danemark, AA+ de la Finlande et de l'Autriche et BB+ de Chypre. (Wilfrid Exbrayat pour le service français)