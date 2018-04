Pour démarrer la semaine : Trump, Macron et une avalanche de publications 0 2 23/04/2018 | 08:17 Envoyer par e-mail :

Si les résultats des entreprises vont occuper le devant de la scène, la montée du protectionnisme dans les échanges internationaux restera en toile de fond, surtout après un weekend de G20 et de FMI qui a accouché d’une souris… comme d’habitude, diront certains. Les intérêts des occidentaux sont toujours divergents entre la politique extrême de l’administration Trump, la position plus diplomate de la France ou la situation inconfortable de l’Allemagne dont l’excédent commercial a été une fois encore pointé du doigt. Washington continue toutefois à manier le bâton et la carotte vis-à-vis de Pékin. Le secrétaire au trésor américain Steve Mnuchin a laissé entendre samedi qu’il envisageait un déplacement en Chine pour parler commerce, une proposition que les dirigeants de la seconde économie mondiale ont immédiatement saluée. La rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump ne fait en revanche aucun doute : le président français est en visite officielle aux Etats-Unis à partir d’aujourd’hui.



En France, le CAC40 a clôturé vendredi au-dessus des 5.400 points pour la première fois depuis le début du mois de février. Les indicateurs avancés européens regardent vers le haut ce matin, comme les futures américains.



Les temps économiques forts du jour



Les indices PMI Flash du mois d’avril seront dévoilés en matinée pour la France (9h00), l’Allemagne (9h30) et la zone euro (10h00) notamment, ainsi qu’aux Etats-Unis (15h45). Outre-Atlantique, les marchés s’intéresseront davantage aux chiffres mensuels de l’immobilier ancien (16h00). Le Brent se traite autour des 74 USD et le WTI cote environ 68,40 USD. L’once d’or perd 0,2% à 1.336 USD. L’euro perd un peu de terrain face au dollar à 1,2272.



Les principaux changements de recommandations



• AlphaValue passe d’alléger à accumuler sur Eramet.

• HSBC passe de 11,40 à 13,20 euros son objectif sur Getlink en restant à l’achat.

• Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer sur Iliad en coupant de 210 à 165 euros son objectif.

• Berenberg reste acheteur de X-Fab mais abaisse sa valorisation de 11,40 à 9,75 euros.



L’actualité des sociétés



Il se murmure qu’Axa profiterait de conditions de marché un peu plus favorables pour lancer l’introduction de sa filiale américaine d’assurance-vie Axa Equitable en fin de semaine prochaine, c’est-à-dire au début du mois de mai. Safran (co-actionnaire de CFM International) va devoir rendre des comptes après l’accident très médiatisé de l’appareil de la Southwest Airlines aux Etats-Unis, qui a fait une victime. Les autorités de l’aviation veulent comprendre comment le réacteur CFM56 du B737 a pu se détacher en vol. La société de portefeuille Eurazeo a bouclé vendredi le rachat du spécialiste des investissements alternatifs Rhône. La société de service à l’industrie offshore Bourbon n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses créanciers pour un rééchelonnement de sa dette, mais s’est déclarée confiante quant à une issue favorable. Chez Air France KLM, la grève continue même si le PDG a mis vendredi sa tête dans la balance pour sortir de la crise. Si 75% des vols devraient être assurés aujourd’hui, le transporteur a annoncé en fin de semaine dernière que le conflit lui avait déjà coûté 220 millions d’euros. Gemalto, qui est en train de passer sous la coupe de Thales, a confirmé ce matin avoir décroché le contrat pour les passeports britanniques post-Brexit, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. April double son activité dommage au Canada d’une division santé en rachetant Benecaid. La société d’exploration et production pétrolière Maurel et Prom a publié ses résultats trimestriels ce matin. Michelin et Unibail le feront ce soir après la clôture.



Ailleurs en Europe, l’UBS a accru de près de 20% son bénéfice trimestriel, qui a atteint 1,51 milliards de francs suisses. Le management s’est dit conforté dans l’atteinte des objectifs de moyen terme. L’allemand Fresenius a en revanche lancé un avertissement sur ses revenus 2018, pénalisé par le marché américain. Le néerlandais Philips a fait progresser de 15% son résultat opérationnel, un peu plus que ce qu’anticipaient les analystes, mais son bénéfice net recule nettement.



