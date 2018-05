Pourquoi mon ordinateur est-il si lent ?!

Votre ordinateur fonctionne au ralenti ? Pourtant il est quasiment neuf. Ce genre de situation est plutôt courant pour les propriétaires d'ordinateur. Les sources de ces ralentissements sont diverses et variées. Voici différents cas de figure qui pourraient expliquer les raisons d'un ordinateur lent. Si vous êtes malchanceux, ces problèmes peuvent même se cumuler.

1. Votre ordinateur est infecté

Nous vous en parlions déjà dans un précédent article, des logiciels malveillants peuvent se glisser dans votre ordinateur. Lorsqu'un seul malware est présent, il est parfois difficile de déceler son activité. En revanche, lorsque plusieurs ont infesté votre ordinateur, la différence s'en fait grandement ressentir. Votre ordinateur peut alors se retrouver totalement bloqué par ces logiciels.

2. Votre ordinateur est encombré par la poussière

La poussière parvient à s'introduire dans votre ordinateur. Si vous ne faites pas nettoyer régulièrement l'intérieur de votre machine, la poussière va encombrer les composants et les empêcher de fonctionner correctement. En cas d'encombrement trop important, l'ordinateur se met à chauffer et les dégâts peuvent être sérieux.

3. La mémoire de votre ordinateur est saturée

Les ordinateurs sont équipés de disques durs afin de permettre le stockage des données. Or, la capacité de stockage de ces disques n'est pas illimitée et lorsqu'ils sont pleins, on peut observer de forts ralentissements. Pour limiter la saturation, vous pouvez opter pour un disque dur externe, pratique si vous stockez des films, des photos ou de la musique.

Autre solution : désinstaller les logiciels inutiles qui prennent de la place pour rien. Si certains logiciels sont présents sur votre ordinateur mais que vous ne les utilisez pas, il ne sert à rien de les garder. Désinstallez-les pour libérer de la place sur le disque dur.

4. Votre ordinateur manque de mémoire (RAM)

Pour utiliser les différents programmes, un ordinateur utilise de la mémoire vive (RAM). Or, il se peut que votre ordinateur vienne à manquer de cette mémoire et vous remarquez ainsi l'apparitions de lenteurs. Pour se défaire de ce problème, la solution consiste à ajouter de la mémoire par le biais de composants informatiques. Il faut donc démonter l'ordinateur. Afin d'éviter les mauvaises surprises, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel spécialisé qui se chargera du démontage et de l'ajout de mémoire en toute sécurité.

5. Le disque dur de votre ordinateur est fragmenté

La fragmentation du disque signifie que vos données sont éparpillées à différents endroits sur votre disque dur. Cet éparpillement peut causer à terme un ralentissement lors de l'utilisation de vos logiciels. Défragmenter votre disque dur une fois par mois permet de rectifier ce problème.

6. Votre ordinateur lance trop de programmes au démarrage

Certains programmes se lancent automatiquement au démarrage de votre ordinateur. Lorsqu'ils sont peu nombreux, cela n'affecte pas trop la vitesse de l'ordinateur. Mais en trop grande quantité, votre PC va difficilement supporter et peut mettre jusqu'à plusieurs minutes avant de se lancer. Faites attention, lorsque vous téléchargez un logiciel, à décocher les cases du type « exécuter au démarrage ».

