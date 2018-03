Poutine remercie ses électeurs après sa réélection triomphale

MOSCOU, 18 mars (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine, réélu dimanche pour un nouveau mandat de six ans avec plus de 70% des voix, a remercié ses électeurs pour leur soutien lors d'un meeting organisé pour sa victoire et déclaré que la Russie aurait un grand avenir pour peu que le peuple reste uni.

L'ancien espion du KGB, au pouvoir depuis 18 ans en tant que président ou Premier ministre, s'exprimait sur une scène juste à côté de la Place Rouge, centre de la capitale russe, devant un public qui lui était acquis.

Le résultat de cette présidentielle, a dit le chef de l'Etat, est la reconnaissance de ce qui a été réalisé ces dernières années, malgré des conditions difficiles.

Avant de quitter la scène sous les applaudissements, le maître du Kremlin a amené la foule à scander : "Russie!", "Russie!" (Katia Goloubkova; Danielle Rouquié pour le service français)