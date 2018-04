Poxel : annonce sa participation à la conférence annuelle H.C. Wainwright

Regulatory News:

POXEL SA (Paris:POXEL) (Euronext – POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre les maladies métaboliques, notamment le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd’hui sa participation à la conférence H.C. Wainwright (Annual Global Life Sciences Conference) à destination des investisseurs. La conférence se tiendra du 8 au 10 avril à l’hôtel Le Méridien Beach Plaza de Monte-Carlo à Monaco.

Une présentation générale de Poxel est programmée le mardi 10 avril entre 9h50 et 10h15, heure locale, salon Atlantique-Méridional (au 2e étage). La direction de Poxel se tiendra à la disposition des investisseurs, présents à la conférence, dans le cadre de rencontres individuelles. La présentation sera retransmise sur internet et accessible grâce à ce lien. La retransmission en différé restera accessible pendant 90 jours après la présentation.

À propos de Poxel SA

Poxel s’appuie sur son expertise de développement dans le métabolisme pour poursuivre l’avancement clinique de son portefeuille de candidats médicaments concentré sur le traitement des désordres du métabolisme, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Nous avons mené à terme avec succès aux États-Unis, dans l’UE et au Japon, la phase II de développement de l’Imeglimine, notre produit phare, premier d’une nouvelle classe de médicaments, qui cible le dysfonctionnement mitochondrial. En partenariat ave Sumitomo Dainippon Pharma, nous réalisons actuellement au Japon le programme de phase III TIMES dans le traitement du diabète de type 2. Notre partenaire Roivant Sciences prendra en charge le développement de l’Imeglimine et sa commercialisation aux États-Unis, en Europe et dans d’autres pays non couverts par le partenariat conclu avec Sumitomo Dainippon Pharma. Notre deuxième programme, le PXL770, un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l’adénosine monophosphate (AMPK) est en phase I, et nous avons l’intention de poursuivre son développement clinique dans le traitement de la NASH. Le PXL770 pourrait également traiter d’autres maladies métaboliques chroniques. Poxel entend poursuivre son développement par une politique proactive de partenariats stratégiques et de développement de son portefeuille de candidats médicaments. (Euronext : POXEL, www.poxelpharma.com)

