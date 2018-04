Premier départ de rebelles de Douma en vertu d'un accord avec les Russes

(Actualisé avec premiers départs et contexte § 2-3-4-11-12)

BEYROUTH/AMMAN, 8 avril (Reuters) - Les rebelles syriens qui tiennent Douma, dans la Ghouta orientale, ont accepté dimanche de quitter la ville aux termes d'un accord négocié avec les Russes, a-t-on confirmé auprès de plusieurs sources locales impliquées dans la négociation.

Dans la soirée, la télévision publique syrienne a rapporté qu'un premier groupe de combattants du Djaïch al Islam et leurs familles avaient quitté la ville en direction du nord du pays, vers Djarablous, dans la zone frontalière de la Turquie.

Simultanément, un groupe d'otages qui étaient retenus par les rebelles dans Douma est arrivé à un point de contrôle tenu par l'armée syrienne, première phase de leur évacuation, ajoute la télévision syrienne.

Selon Rami Abdoulrahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), le Djaïch détenait encore dimanche 3.500 prisonniers et otages à Douma.

L'accord engageant les combattants du Djaïch al Islam avait été annoncé dans la journée par la télévision syrienne, citant une source officielle, au moment où de nouveaux soupçons d'utilisation d'armes chimiques par le régime ont suscité de nombreuses condamnations des Etats occidentaux.

D'après des sources locales, les négociateurs de l'opposition se sont entendus sur un accord définitif avec les Russes sur l'évacuation des combattants rebelles.

L'accord prévoit aussi une immunité aux rebelles qui choisiront de rester sur place mais feront la paix avec les autorités syriennes, ont précisé des sources locales interrogées par Reuters.

Pour ce qui est de l'administration de la ville de Douma, des représentants des autorités locales devraient s'établir dans la ville principale de la Ghouta orientale et y rétablir le services publics en coordination avec l'actuel conseil municipal tenu par l'opposition.

Des points de passage vont parallèlement être ouverts sous contrôle de la police militaire russe pour permettre une reprise des échanges commerciaux.

Les forces pro-gouvernementales ont lancé le 18 février une vaste offensive, d'abord aérienne puis terrestre, dans la région de la Ghouta orientale, à la périphérie de Damas, dont ils ont repris la majeure partie.

Alors que le conflit est entré dans sa huitième année, la reconquête de Douma, située à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Damas, va marquer le succès le plus important d'Assad depuis la reprise d'Alep-Est, fin 2016. (Dahlia Nehme à Beyrouth et Suleiman Al-Khalidi à Amman, avec Polina Ivanova à Moscou Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André pour le service français)